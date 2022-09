„Eine einschneidende Veränderung“ Weltschwimmverband erlaubt Badekappen für Afrohaare

Der Weltschwimmverband (Fina) will die Hürden für Schwarze Schwimmer*innen senken und hat entschieden, Badekappen, die speziell für Afrohaare hergestellt werden, künftig zu erlauben. Bis vor kurzem waren diese bei internationalen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen untersagt.

Vor wenigen Tagen gab der Verband die offizielle Genehmigung der Kappen bekannt. Die Ankündigung folge auf eine Phase der Überprüfung und Diskussion über das Design der Kappe, sagte Brent Nowicki, Chef der Fina. „Die Förderung von Vielfalt und Inklusivität steht im Mittelpunkt der Arbeit von Fina und es ist sehr wichtig, dass alle Wassersportler Zugang zu geeigneter Schwimmbekleidung haben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im vergangenen Jahr hatte die Fina noch entschieden, dass Kappen der Firma Soul Cap, die passende Badekappen für Menschen mit Afrohaarfrisuren wie „Dreadlocks, Wellen, Haarextensions und Bradis“ herstellt, nicht erlaubt sind. Begründet wurde das damit, dass die Kappen sich „nicht der natürlichen Form des Kopfes anpassen“ würden, woraufhin es viel Kritik und Rassismusvorwürfe gab, unter anderem von Schwimmerin Kejai Terrelonge aus Birmingham, die auf fortbestehende Hürden für Schwarze Schwimmerinnen hinwies.

„Wenn ich die kleineren Badekappen benutzen würde, die alle benutzen, dann passt sie zwar auf meinen Kopf, aber weil ich zum Schutz Öl auf mein Haar gebe, würde sie beim Schwimmen herunterrutschen und meine Haare würden nass“, sagte sie. Die britische Olympionikin Alice Dearing wies außerdem darauf hin, dass Chlor schädlich sei für Afrohaare. Die Fina versprach daraufhin die Situation in Bezug auf Soul Cap und ähnliche Hersteller noch einmal zu prüfen.

Hohe Kosten und Mangel an Schwimmunterricht an den Schulen

Der Hersteller Soul Cap bezeichnete die Entscheidung als „einen großen Schritt in die richtige Richtung“. Weiter hieß es: „Wir freuen auf die Zukunft einer Sportart, die immer integrativer wird.“ Gegenüber der Zeitung „Metro“ sagte Mitbegründer Toks Ahmed außerdem: „Dieses Ergebnis spielt eine große Rolle in unserer allgemeinen Mission, die Inklusion im Sport zu verbessern.“ Gleichzeitig gäbe es noch viele weitere Hürden im Schwimmsport, die abgebaut werden müssten, zum Beispiel die hohen Kosten, der Mangel an Schwimmunterricht an den Schulen und rassistische Vorurteile gegenüber Schwarzen Schwimmer*innen.

Die jüngsten Zahlen von „Sport England“ zeigen, dass 95 Prozent der Schwarzen Erwachsenen und 80 Prozent der Schwarzen Kinder in England nicht schwimmen können. Nur ein Prozent der Schwimmer*innen, die beim Dachverband registriert sind, identifizieren sich als Schwarz oder „mixed race“.

Die britische Olympionikin Alice Dearing sieht darin „jahrzehntelangen kulturellen und institutionellen Rassismus, der leider schon seit geraumer Zeit in die Schwimmgemeinschaft und den Schwimmsport im Allgemeinen eingesickert ist“, wie sie gegenüber der britischen Zeitung „Guardian“ sagte. Sie war als erste Schwarze Schwimmerin Großbritanniens bei den Olympischen Spielen in Tokio gestartet.

Das Wissen, dass es akzeptabel ist, mit dieser Kappe auf höchstem Niveau zu schwimmen, sendet die Botschaft, dass Haare kein Hindernis sein sollten. Alice Dearing

Als Mitbegründerin der Black Swimming Association begrüßte sie die Entscheidung der Fina „Das Wissen, dass es akzeptabel ist, mit dieser Kappe auf höchstem Niveau zu schwimmen, sendet die Botschaft, dass Haare kein Hindernis sein sollten, das Menschen von der Teilnahme abhält.“

In einem Gastbeitrag für den britischen Guardian schrieb sie außerdem: „Als schwarze Frau und Profischwimmerin, die ihr Haar sowohl geflochten als auch in seiner natürlichen Afroform trägt, weiß ich, wie einschneidend diese Veränderung sein wird.“ Alle Schwimmer*innen mit langen Haaren würden die Routine kennen: „Wir versuchen, diese Kappen, die unmöglich klein aussehen, über unsere Köpfe zu ziehen; wir beugen uns pflichtbewusst zu einer anderen Person hinunter und bitten sie um Hilfe, um die Kappe über unsere Haare zu ziehen, und murmeln ein Dankeschön, wenn sie aufgesetzt wird, ohne kaputtzugehen.“

Für Schwarze Personen im Schwimmsport könne diese Erfahrung sogar noch schlimmer sein, da gängige Kappen nicht den nötigen Platz bieten würden, um das Haar unterzubringen. Vor dieser Herausforderung werden Dearing und ihre Kolleginnen bei internationalen Wettbewerben zukünftig nicht mehr stehen.

Zur Startseite