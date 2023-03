Eine kometengleiche Schach-Karriere Elfjähriger Geflüchteter spielt für die deutsche Nationalmannschaft

Diese Geschichte elektrisiert: Ein elfjähriger Junge, mit seiner Familie geflüchtet aus Syrien und Saudi-Arabien, spielt demnächst in der deutschen Nationalmannschaft. Möglich ist so etwas nur beim Schach. Denn das Kopfduell ist so grenzüberschreitend wie altersunabhängig, so ehrlich wie integrativ.

