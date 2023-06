Eine Pferdewissenschaftlerin klärt auf Ab wann Reiten Tierquälerei ist

Frau Kienapfel, Pferde gelten allgemein als Fluchttiere. Was bedeutet das eigentlich?

Pferde sind in der Natur Beutegreifern ausgesetzt, ebenso wie Antilopen oder Rehe. Sie haben sich im Verlaufe der Evolution so entwickelt, dass sie jederzeit fluchtbereit sind und schnell weglaufen können. Denn wenn der Beutegreifer irgendwo lauert, hängt das Überleben davon ab, wie schnell sie reagieren und fliehen können.