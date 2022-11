„Eine pure Machtdemonstration“ Wie eine Armbinde zum Politikum wurde

Der Weltverband Fifa hat sich ein weiteres Mal durchgesetzt. Wenn Deutschland, die Niederlande, Frankreich und andere europäische Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft in Katar auflaufen, werden sie dabei nicht die „One Love“ Armbinde tragen. Zu groß ist die Sorge vor dem Weltverband und möglichen Konsequenzen für die Spieler. Dabei hatte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Bernd Neuendorf erst vor wenigen Tagen angekündigt, eine mögliche Strafe entgegenzunehmen. Auch Kapitän Manuel Neuer sagte, dass er keine Angst vor Konsequenzen habe. Denkbar wäre etwa eine Geldstrafe für den Verband, diskutiert wurden aber auch Gelbe Karten oder sogar Sperren für die Spieler.

Die Möglichkeit einer Sperre reichte offenbar dennoch aus, damit alle sieben europäischen Fußballverbände, die an der Aktion beteiligt waren, am Montagvormittag eine Erklärung veröffentlichten, in der es hieß: „Wir können unsere Spieler nicht in die Position bringen, Strafen zu erhalten, weshalb wir sie gebeten haben, die Binden nicht zu tragen.“ Sie seien „sehr frustriert und enttäuscht“.

Die Binde zeigt nicht die Regenbogenfahne

In den sozialen Medien trug das Statement der Verbände zu viel Kritik und Empörung bei. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann etwa schrieb: „Wer auch immer hier Druck auf wen ausgeübt hat: Diese Entscheidung ist zutiefst enttäuschend.“ Auch Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch, sagte dem Tagesspiegel: „Die Nationalmannschaften kuschen und trauen sich nicht, zu ihren Prinzipien zu stehen.“ Insbesondere der Weltverband Fifa zeige wenig Sportgeist mit der Entscheidung. Vielmehr verdeutliche er, „wie unfair sie sich selbst verhält, indem sie damit droht, sportliche Strafen zu verhängen und keine Geldstrafen“.

Auch Christian Rudolph von der DFB-Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zeigte sich empört über das Verhalten der Fifa. „Der Weltverband ermächtigt sich selbst, zu definieren, was Diskriminierung ist“, sagte er gegenüber dem Tagesspiegel. Damit unterbindet sie auch die Meinungen nationaler Verbände und untergräbt deren Autonomie.“

Er verstehe das Problem an der Binde nicht, schließlich zeige diese nicht einmal die tatsächlichen Regenbogenfahne, sondern Farben, die „für keinerlei politische Botschaft“ stünden. „Wenn man es wortwörtlich nimmt, bedeutet das Verbot der Fifa, dass sie gegen Liebe. Insofern handelt sich um eine reine Machtdemonstration.“

Die Fifa sieht dahinter ein politisches Statement

Tatsächlich gab es im September, als bekannt wurde, dass Neuer mit der bunten Binde auflaufen wird, viel Kritik. Damals war die Rede davon, dass der DFB sich wegducke, vor Katar in die Knie gehe und kein eindeutiges Statement setze. Denn die Binde, die dem DFB zufolge „ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen soll“ zeigt statt der queeren Flagge lediglich verschiedenfarbige Streifen mit der wenig aussagekräftigen Aufschrift „One Love“.

Nun wurde ebendiese Binde allerdings zu Politikum, weil die Fifa sie als politisches Statement und damit als Provokation wertete und versuchte sie zu unterbinden. Begründet wurde das damit, dass die Binde gegen die Regularien verstoße und zu politisch sei. „Wir haben klare Regeln für die Kapitänsbinden – sie werden von der Fifa gestellt“, machte Fifa-Präsident Gianni Infantino kurz vor der Eröffnungsfeier deutlich und kündigte an, eigene Armbinden mit Aufschriften wie „#NoDiscrimination“ einzuführen. Über ganz konkrete Konsequenzen ließen Infantino und der Weltverband die Fans, Spieler und Verbände bis zum Schluss im Unklaren.

Dass eine Gelbe Karte sich tatsächlich mit den Fifa-Regularien rechtfertigen lässt, ist allerdings eher schwer vorstellbar. In Regel vier, wo die Ausrüstung der Spieler festgeschrieben ist, heißt es sogar, dass „Slogans/Embleme von Initiativen zur Förderung von Fußball, Respekt und Integrität sowie Werbung“ zulässig seien. Dass eine bunte Liebes-Binde ein politisches oder sogar religiöses Symbol darstellt, wie es in den Fifa-Regularien untersagt wird, erscheint hingegen unwahrscheinlich.

Ob bekannte Schlüsselspieler wie Manuel Neuer oder Harry Kane gesperrt würden, ist ebenfalls fragwürdig. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte Dario Minden vom Fanbündnis „Unsere Kurve“ vor der WM sogar, dass die Spieler theoretisch auch die tatsächlichen Regenbogenfarben tragen könnten, denn: „ Die Fifa wird keinen Dreistufenplan umsetzen und damit drohen, das Spiel abzupfeifen, bloß weil ein oder sogar beide Teams die Armbinde tragen.“

Aus Sicht der Menschenrechte sei es schade, dass der DFB vor der Fifa eingeknickt sei, sagt Wenzel Michalski. „Gleichzeitig sind die Nationalmannschaften ja wegen des Fußballs nach Katar gereist. Insofern zeigt es, dass die Fifa die eigenen Werte mit Füßen tritt. Der Verband hält sich nicht an die eigene Menschenrechts-Agenda, ganz im Gegenteil: Mit der Entscheidung gegen die Armbinde unterstützen sie jene, die die Menschenrechte verletzen.“

Und so zeige bereits der zweite Tag der Weltmeisterschaft in Katar, dass der Weltverband die Nationalspieler zu Spielfiguren mache. Er demonstriere auf diese Weise Toleranz gegenüber den Herrschenden, aber nicht gegenüber Fans, Spielern und den Bewohner*innen der Orte, an denen die Turniere ausgetragen werden. „Die Fifa denkt nicht aus Sicht der Spieler, sondern zwingt sie bei menschenrechtsverletzenden Spielen mitzumachen.“

Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, jedenfalls lief am Montagnachmittag beim Spiel gegen den Iran ohne bunte Binde auf. Ein Statement setzten hingegen die Gegner, die vor Anpfiff, als die iranische Nationalhymne im Stadion ertönte, schwiegen und nicht in den Gesang einstimmten. Bereits vor Wochen hatten iranische Sportler die Fifa dazu aufgefordert, die Mannschaft vom Turnier auszuschließen.

