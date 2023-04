Tagesspiegel Plus „Eine unglaubliche Atmosphäre“ : Albas Halbfinaleinzug wird zur großen Basketball-Party

In ihrer ersten Saison in der DBBL erreichen die Basketballerinnen von Alba Berlin das Halbfinale. Das Spiel am Freitag bot alles: Stimmung, eine Aufholjagd und einen spektakulären Buzzer Beater.