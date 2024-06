„Eines der größten und besten Spektakel“ Handball-Weltstars messen sich im Final Four

Nicht Wembley-Stadion, sondern Lanxess-Arena, nicht Lenny Kravitz, sondern Anastacia – das Champions League Final Four der Handballer in Köln ist sicher eine andere Liga als jenes der Fußballer in London. Und dennoch: Was die Verantwortlichen in diesem Jahr aufgefahren haben, ist aller Ehre wert. „Wir garantieren eines der größten und besten Spektakel, das es im Männer-Handball gibt“, warb die Europäische Handball Föderation im Vorfeld und rechnet mit einem ausverkauften Event an diesem Wochenende.