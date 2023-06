Alter, neuer Verteidiger für die Eisbären Berlin Kai Wissmann kommt zurück

Es hätte schön werden können für Kai Wissmann in Nordamerika, wurde es aber nicht. Nach der mit den Eisbären gewonnenen Meisterschaft im Mai 2022 und einer von ihm grandios gespielten WM wechselte der Verteidiger in die USA. Die Boston Bruins aus der NHL hatten gewinkt - mehr aber nicht. Wissmann spielte eine Saison im Farmteam bei den Providence Bruins, kam dort nur 31 Mal zum Einsatz. Die Chance auf einen NHL-Einsatz erhielt er nicht.

Der Wechsel zurück war wohl schon länger beschlossene Sache, am Donnerstag gaben die Eisbären ihn bekannt. Wissmann, nunmehr 26 Jahre alt, war auch im deutschen WM-Team, das erst im Finale an Kanada scheiterte. Der Vizeweltmeister spielte bereits von 2014 bis 2022 für die Eisbären und gewann mit ihnen zweimal die Deutsche Meisterschaft.

Nun sagte Wissmann, dass er die gute Stimmung in den DEL-Arenen vermisst habe. Anscheinend war also der Wohlfühlfaktor für ihn in der AHL auch nicht gerade groß, kein Wunder, wo er sich doch sicher etwas Richtung NHL ausgerechnet hatte. „Es fühlt sich für mich an, wie heimzukommen“, sagte er zu seinem neuerlichen Engagement in Berlin. Mit Frederik Tiffels hatte bereist zuvor ein Spieler aus dem WM-Team in Berlin unterschrieben.