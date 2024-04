Eisbären feiern ihren zehnten Titel Wilde Meisterparty an der Nordsee

Es war etwa 23 Uhr am Freitagabend, als die Eisbären das Feld räumen mussten. Das Goldkonfetti klebte auf dem Eis der Bremerhavener Eisarena, Zigarrenrauch und Bierdunst lagen in der Luft. Aber weil das Leben an der Nordseeküste trotz der Finalniederlage der Fischtown Pinguins weitergehen muss und bereits am Samstag das Eis für andere Schlittschuhe als die der Profis wieder zur Verfügung stehen musste, rückte der Reinigungstrupp an.