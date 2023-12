Eisbären siegen in Bremerhaven Berliner bleiben Tabellenführer

Diese Serie der Berliner ist schon imposant. Seit nunmehr neun Spielen sind die Eisbären auswärts ungeschlagen, nur noch ein Auswärtssieg fehlt zur Einstellung des Klubrekords: Tobias Eder sorgte am Freitagabend in Bremerhaven mit seinem Treffer zum 4:3 dafür, dass die Eisbären nun weiter vorne liegen. In der 64. Spielminute schlenzte der Berliner Stürmer gekonnt mit der Rückhand ein.

Ty Ronning, Manuel Wiederer und Debütant Jaedon Descheneau hatten zuvor für die Eisbären getroffen in einem Spiel, in dem die Fischtown Pinguins zwei Drittel lang das Geschehen doch eher als die Berliner bestimmten, im letzten Drittel änderte sich dann das allerdings vor 4647 Zuschauern. Wobei Descheneau in der 49. Spielminute der Ausgleich gelang. „Ich freue mich über mein Tor“, sagte der Kanadier nach seinem ersten Einsatz für die Eisbären. „Der erste Treffer ist oftmals der schwerste. Mein Tor kam auch zu einem wichtigen Zeitpunkt.“

Auch Serge Aubin war mit dem Spiel letztlich zufrieden. „Wir waren bereit und sind ordentlich ins Spiel gestartet“, sagte der Berliner Trainer. „Durch viele Strafzeiten wechselte das Momentum dann aber auf die Seite Bremerhavens. Unser Unterzahlspiel hat aber gut funktioniert.“

Die größte Überraschung des 25. Spieltages der Deutschen Eishockey-Liga war wohl der neuerlich indiskutable Auftritt der Adler Mannheim. Auch im dritten Spiel unter Dallas Eakins gab es eine Niederlage, diesmal ein 2:5 bei den seit Oktober daheim sieglosen Nürnberg Ice Tigers. Eakins war entsprechend bedient und kündigte „Konsequenzen“ für sein Team an, das wieder einmal „viel zu viele Fehler gemacht“ habe.