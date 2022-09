Eisbären-Trainer im Interview „Wir sind wie eine Familie - das verlangt jedem viel ab“

Herr Aubin, der dritte Meistertitel in Serie gilt als besonders herausfordernd. War die Niederlage in Nürnberg am Sonntag ein kleiner Warnschuss? Ich habe keinerlei Zweifel, dass es nach eine Titelverteidigung unglaublich schwierig ist, den nächsten Schritt zu gehen. Zunächst Mal beginnt in einer neuen Saison alles wieder von vorne. Die vergangenen Erfolge spielen keine Rolle mehr. Und dann wollen alle Mannschaften den Rückstand zu uns verkürzen, während wir selbst sicherstellen müssen, kein bisschen nachzulassen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden