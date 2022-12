Eisbären verlieren weiter Zwölf Sekunden vor Schluss drei Punkte verspielt

Für die Eisbären Berlin läuft es in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiter nicht rund. Am Sonntag verloren sie bei den Frankfurt Lions nach 1:0-Führung noch 1:2 (0:0, 0:0, 1:1/0:1) nach Verlängerung. Giovanni Fiore hatte die Berliner in Führung gebracht, zwölf Sekunden vor Schluss glich Frankfurt dann doch noch durch Dylan Wruck aus. In der Verlängerung traf David Elsner dann zum Frankfurter Sieg. Es war für die abstiegsgefährdeten Berliner die dritte Niederlage in Folge.

„Wenn wir es schaffen, so ein Spiel über die Bühne zu bringen - dann ist das in unserer Situation zu mickrig“, sagte Eisbären-Stürmer Frank Mauer. „Aber wir werden die Wende schaffen.“ Mehr als 1000 Berliner Fans waren unter den 7000 Zuschauern in der Frankfurter Eissporthalle - aber auch das hatte den Berlinern nicht geholfen. (Tsp)

Zur Startseite