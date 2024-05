Eishockey-Nationalmannschaft Das Team von Harald Kreis wackelt vor der WM

Das Freizeitangebot im Allerpark vom Wolfsburg war am Sonnabendnachmittag üppig. Da gab es das Schützen- und Volksfest unweit der Eisarena und nur wenig weiter tobte der Bundesligaknaller VfL Wolfsburg gegen Darmstadt 98 in der Fußballarena. Und trotz dieser Konkurrenz entschieden sich 4504 Wolfsburger für das Testspiel der deutschen Eishockeynationalmannschaft in der Eisarena. Und sie bekamen in der ausverkauften Halle nach einem vom Oberbürgermeister ausgeführten Eröffnungsbully auch ein recht flottes Spiel mit ordentlich Stimmung auf den Rängen geboten.

Nach einer 3:0-Führung der Deutschen (Dominik Kahun, Parker Tuomie und Maximilian Kastner trafen) wurde es aber dann immer ruhiger, weil das Team von Bundestrainer Harold Kreis es tatsächlich schaffte, die Drei-Tore-Führung zu verspielen und am Ende 3:5 (3:1, 0:3, 0:1) verlor.

Richtig ernst wird es dann natürlich erst in sechs Tagen, dann treffen die Deutschen zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Tschechien in Ostrava auf die Slowakei. Vorher wird es noch einen finalen Test in Weißwasser geben, am Montag und wieder gegen die Franzosen, am 21. Mai auch letzter Vorrundengegner der Deutschen.

In Weißwasser werden auch die fünf Berliner Spieler Frederik Tiffels, Leo Pföderl, Tobias Eder, Kai Wissmann und Jonas Müller zum deutschen Kader stoßen, in Wolfsburg waren die frisch gekürten deutschen Meister von den Eisbären noch nicht im Aufgebot. Dafür stand ihr Klubtrainer Serge Aubin schon hinter der Bande. Er wird ja während der WM mit dem Bremerhavener Alexander Sulzer Cheftrainer Harold Kreis assistieren.

Mit Draisaitl, Seider und Stützle fehlen den Deutschen ihre drei besten Spieler

Doch nicht nur Wissmann und Kollegen fehlten, ein ganz Großer war nur als Name auf vielen Fan-Trikots in der Arena präsent: Leon Draisaitl. In der NHL hat der beste deutsche Eishockeyspieler die Edmonton Oilers gerade in die nächste Runde geschossen. Doch selbst wenn der Kölner nicht in den Play-offs beschäftigt wäre, zum Nationalteam wäre er wohl kaum gestoßen. Angreifer Tim Stützle (Ottawa) und Verteidiger Moritz Seider (Detroit) fahren auch nicht zur WM – vor allem wegen zu kostspieliger Versicherungssummen für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB).

Das Spiel war eine Woche vor der WM eine wichtige Lektion für uns. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“ Kapitän Moritz Müller

Immerhin ist Deutschlands aktuell viertbester Feldspieler am Start, John Jason Peterka hat eine ganz starke Saison in der NHL bei den Buffalo Sabres hingelegt, in Wolfsburg kämpfte er bei seinem ersten Spiel seit dem WM-Finale von 2023 noch mit Anpassungsproblemen. Torwart Philipp Grubauer (Seattle) und Angreifer Nico Sturm (San José) standen ebenfalls auf dem Eis.

Das Fernbleiben von Seider ist für die Deutschen ein Tiefschlag, trotzdem ist der Kader für die WM gut besetzt und wenn die deutsche Mannschaft erst einmal in Schwung kommt, ist ja den noch aktuellen Vizeweltmeister beim WM-Turnier wieder vieles, aber diesmal gefühlt eher nicht alles möglich.

Die Ergebnisse in der Vorbereitung sollten da kein Gradmesser sein, auch wenn sie hätten besser sein müssen. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen traten die Deutschen am Sonnabend in Wolfsburg an, auch gegen Frankreich konnten sie das Bild nicht schönen. Auffällig war, dass im Spiel nach vorne und in Überzahl manches funktionierte, nur im Abschluss viel liegen gelassen wurde. In der Defensive ging es zu bunt zu, auch wenn die Ausstrahlung von Philipp Grubauer gefühlt mindestens ein Tor verhinderte. Zur Mitte des Spiels durfte er sich ausruhen und wurde durch Matthias Niederberger (München) ersetzt, der sofort drei Gegentreffer kassierte.

Es war insgesamt, wie schon den Tests zuvor, ein seltsames Auftreten der Mannschaft von Harold Kreis, das nach drei Toren fünf Gegentreffer kassierte – gegen Frankreich! Die Fans auf den Rängen überzeugten weit mehr als das deutsche Team. Aber wichtig ist ja, was dann in Ostrava passiert. Deutschlands Kapitän Moritz Müller sagte: „Das Spiel war eine Woche vor der WM eine wichtige Lektion für uns. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“