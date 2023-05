Eishockey-WM Leon Draisaitl muss passen

Die Hoffnung auf Hilfe von Leon Draisaitl hat sich für das deutsche Team vor dem wichtigen Spiel gegen Dänemark am Donnerstag zerschlagen. Der Superstar von den Edmonton Oilers wird nicht nachreisen nach Tampere.

Christian Künast, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes sagte: „Wir haben ein ausführliches Gespräch mit Leon geführt, wofür wir uns bedanken. Nach 92 NHL-Spielen inklusive zweier intensiven Serien braucht er jetzt einfach Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen und sich körperlich zu regenerieren.“

Zudem sei Draisaitl in Kanada auch noch beschäftigt. Es gebe „Exit-Meetings und Medien-Termine mit den Oilers vor Ort“, sagte Künast weiter in seiner Stellungnahme. „Deshalb ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren. Wir haben angesichts seiner Rolle bei den Oilers volles Verständnis gezeigt und wünschen ihm eine gute Erholung nach der Saison.“

- In Kürze mehr