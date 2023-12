Eiskunstlauf-Meisterschaften Heimspiel für das deutsche Traumpaar

Aljona Savchenko hatte die richtige Vorahnung. Die Goldmedaillengewinnerin im Paarlaufen bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang 2018 an der Seite von Bruno Massot hatte in einem Interview mit dem Tagesspiegel im vergangenen Jahr folgende Prognose abgegeben: „Ich glaube, dass Minerva schaffen kann, was ich geschafft habe, aber dafür bräuchte sie wohl einen stärkeren Partner, der sie besser zur Geltung bringt. Für mich ist sie eine Läuferin, die man zur absoluten Weltklasse formen kann.“