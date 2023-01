Entdeckung bei der Handball-WM Lukas Mertens liefert auf Linksaußen eine große Show ab

Es war einfach nur etwas fürs Auge. Da sprang Lukas Mertens weit ein und zog den Ball gefühlt in der Luft stehend ins lange, obere Eck. Da gab es den unerwarteten Leger über den Kopf des Torhüters und nicht selten einen spektakulären Wurf nahezu aus dem Nullwinkel.

Siebenmal traf der Linksaußen der deutschen Handballer beim 34:33-Sieg am Sonntagabend gegen Serbien ohne sich einen Fehlwurf zu leisten – und zeigte damit einmal mehr, dass die DHB-Auswahl auf dieser Position auf lange Sicht gut aufgestellt ist.

„Er macht ein Riesenspiel. Besonders, wenn man sich anschaut, dass er oft aus einem relativ kleinen Winkel sehr souverän gegen Vladimir Cupara getroffen hat. Und das ist einer der weltbesten Torhüter von außen”, lobte Bundestrainer Alfred Gislason.

Mertens präsentiert sich äußerst kollegial

Dabei hätte der gebürtige Wilhelmshavener sogar noch einen Treffer mehr erzielen können. Den überließ er jedoch seinem ehemaligen Magdeburger Mannschaftskollegen Christoph Steinert, indem er ihm nach Klubmanier ein perfekt abgepasstes Anspiel für den Kempa lieferte.

Tabelle, Gruppe E Deutschland 2 Spiele, 4 Punkte Serbien, 2 Spiele, 2 Punkte Katar, 2 Spiele, 2 Punkte Algerien, 2 Spiele, 0 Punkte

„Das hat heute einfach Spaß gemacht. Aber vor allem bin ich froh, dass wir in der Hauptrunde stehen”, sagte Mertens mit Zurückhaltung, obwohl er bei der Weltmeisterschaft nicht zum ersten Mal für Furore sorgt. Denn bereits sein erster Treffer bei dem Turnier und gleichzeitig Mertens erster Treffer bei einer WM überhaupt hätte schöner nicht sein können.

Er macht ein Riesenspiel. Besonders, wenn man sich anschaut, dass er oft aus einem relativ kleinen Winkel sehr souverän gegen Vladimir Cupara getroffen hat. Bundestrainer Alfred Gislason ist voll des Lobes über Mertens.

Beim Auftaktspiel gegen Katar fing die deutsche Defensive Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den Ball ab und manövrierte das Spielgerät weit über die Mittellinie hinaus. Mertens sprintete unterdessen nach vorne, fing den Ball im Sprung und leitete diesen noch in der Luft weiter ins Tor. „Das war einfach Instinkt, lange überlegt habe ich da nicht”, berichtete Mertens im Nachgang. „Das ist schon eine coole Sache, aber am Ende ist es nur ein Tor.”

Ja, auch die schönen Treffer zählen nicht doppelt – allerdings sorgen sie genau für das, was sich das deutsche Team vor dem Turnier auf die Fahne geschrieben hat. Nämlich zu begeistern und eine Handball-Euphorie auszulösen.

Lukas Mertens präsentiert sich bei der WM sprunggewaltig. © Imago/Marco Wolf

Wenn man sich so anschaut, wie die Aktionen von Mertens im Netz florieren, funktioniert das bereits ganz gut. Zumal die Einschaltquoten vom Sonntagabend mit 6,2 Millionen Zuschauern, das Auftaktspiel noch einmal um gut ein Viertel übertrafen. Und in der Halle? Da hatte der Zuspruch am Wochenende ebenfalls abermals zugenommen, es hatten sich einige mehr auf ins schlesische Katowice gemacht, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen, trugen die Fangesänge oft den Namen Lukas Mertens.

Am Dienstag trifft Deutschland auf Algerien

Nun hatte das deutsche Team ja selten Probleme, die Linksaußen-Position gut auszufüllen. Folgte auf Stefan Kretzschmar und Torsten Jansen mit Uwe Gensheimer ein ganz besonderer Könner seines Fachs. Nach dem Rücktritt des Königs der Dreher vor anderthalb Jahren gab es allerdings keine klare Nummer eins mehr auf dem linken Flügel. Erst schickte sich zwar der derzeit verletzte Marcel Schiller als Kronprinz an, dann war Rune Dahmke immer mal wieder im Spiel, nun kommt Lukas Mertens.

Doch der 26-Jährige vom deutschen Meister bleibt bescheiden und weiß, dass die Fußstapfen groß sind, die der einstige Kapitän hinterlassen hat. „Das ist ein großer Name im Welthandball, der für viele Linksaußen ein Vorbild ist”, sagt er.

Und anstatt weit vorauszublicken, konzentriert sich Mertens lieber auf das nächste Spiel. Bereits qualifiziert für die Hauptrunde wollen er und sein Team im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien am Dienstag (18 Uhr/ ZDF) den nächsten Erfolg.

„In der Hauptrunde ist dann alles möglich. Da fahren wir hoffentlich weiter Siege ein. Das wird das Team noch mehr zusammenschweißen”, blickt Lukas Mertens voraus, der bestimmt noch das eine oder andere spektakuläre Tor bei dieser WM beisteuern wird.

Zur Startseite