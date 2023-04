Entscheidende Saisonphase Das Holland-Quartett treibt die Spreefüxxe an

Es ist schmerzlich. Sicher, eine gute Zeit für eine Verletzung gibt es nie, aber in der Schlussphase der Saison, wenn alles entschieden wird, auszufallen, das tut noch einmal mehr weh. „Das ist natürlich etwas frustrierend. Aber ich versuche, das Team trotzdem so gut wie möglich zu unterstützen“, sagt Spreefüxxe-Spielerin Lisa Vlug, die in der vergangenen Woche im Abschlusstraining vor dem Spiel in Solingen umknickte und dadurch kurzfristig ausfiel.