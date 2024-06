Entscheidendes Spiel um Wasserball-Titel Spandau muss wieder Willen zeigen

Zwei Matchbälle haben die Wasserballer von Spandau 04 bereits vergeben. Der dritte Anlauf, um zum 39. Mal Deutscher Meister zu werden, wird nun auf jeden Fall der letzte sein. Am Sonnabend ab 15 Uhr steht der Showdown im Sportzentrum Schöneberg an, ob sich die Berliner oder Waspo Hannover den entscheidenden dritten Sieg in der Finalserie holen.

„Moralisch ist Waspo jetzt vorn“, sagt Spandaus Präsident Hagen Stamm. Dass es den Niedersachsen gelungen ist, einen 0:2-Rückstand in der Best-of-five-Serie aufzuholen, kann er immer noch nicht so recht fassen. „Die einfachste Chance Meister zu werden, war das dritte Spiel“. Beim 12:13 stand das Spiel lange auf der Kippe.

Im Freibecken des Volksbades Limmer am vergangenen Mittwoch brach der Rekordmeister im letzten Viertel regelrecht ein und brachte kein Tor mehr zustande. „Waspo hat dieses Spiel nicht gewonnen, wir haben es verloren“, sagt Stamm über das 5:7. „Wir sind zum Beispiel allein aufs Tor zugeschwommen, aber haben kein Tor gemacht.“

Spandau 04 steht vor großem Umbruch

Am Sonnabend wird es nun darauf ankommen, welches Team nun den größeren Willen zeigt, die achte Finalserie in Folge zwischen diesen beiden Teams für sich zu entscheiden. Der Trend spricht für die Niedersachsen. Dass es im Schöneberger Wasser stattfindet, in dem die Spandauer sich bestens auskennen, könnte ein kleiner Vorteil für die Gastgeber sein. Die Wucht der Fans wird wohl eher keine Rolle spielen. Beim dritten Spiel, das bereit den Titel hätte bringen sollen, waren rund 100 Zuschauende anwesend.

15 Jahre hat Maurice Jüngling in der Bundesliga für Spandau 04 gespielt.

Stamm nimmt speziell die Spieler in die Pflicht, „die bereits auf gepackten Koffern sitzen und mit dem Kopf bei der Familie sind“. Er appelliert an jeden Einzelnen, seinen Beitrag zu leisten, die aktuelle Spandauer Episode mit einem guten Gefühl zu beenden.

Denn das Spandauer Team steht vor einem gewaltigen Umbruch. Dennis Strelezkij, einer der aktuell besten deutschen Wasserballer, wird sich nach der Saison dem Erzrivalen aus Hannover anschließen. Maurice Jüngling, der 15 Jahre für Spandau in der Bundesliga gespielt hat, will sportlich kürzertreten, um sein Lehramtsstudium voranzubringen. Mateo Cuk, der auch schon seit 12 Jahren für den Verein spielt, wechselt in die Schweiz, „um gemütlich auszuplanschen“, wie Stamm sagt. Und noch weitere werden nicht mehr für den früheren Seriensieger ins Becken springen.

Marko Stamm hingegen wird weiterhin für den Verein spielen und als Trainer das Frauenteam betreuen. Der kommende Sonnabend wird für den Sohn des Vereinspräsidenten gleich doppelt bedeutsam. Anschließend an das Spiel der Männer bestreiten die Frauen ihr erstes Finalspiel gegen Esslingen (17 Uhr). Nach dem klaren 25:6 zum Auftakt bestehen allerdings kaum Zweifel, dass die Berlinerinnen auch dieses Spiel gewinnen werden, um sich am Sonntag ab 14 Uhr zum Champion zu küren.

Für die gute Stimmung in der Halle wäre es hilfreich, wenn die Männer vorlegen und ihren dritten Matchball verwandeln.