Fußball-Bundesligist FC Bayern München lässt Paul Breitner nicht mehr auf die Ehrentribüne. „Es gab einen Anruf von Herrn Dreesen, mir werde von Uli Hoeneß nahegelegt, mich auf absehbare Zeit nicht im Ehrengast-Bereich blicken zu lassen“, sagte der frühere Münchner Profi der „Bild“ über ein Telefonat mit Bayern-Vorstandsmitglied Christian Dreesen. „Ich habe ihm gesagt: Damit habe ich ohnehin gerechnet. Und ich möchte den einen oder anderen im Moment sowieso nicht sehen.“

Scharfe Kritik

Der 67 Jahre alte Breitner hatte im Oktober den verbalen Rundumschlag von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei einer höchst ungewöhnlichen Pressekonferenz scharf kritisiert. „Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt“, sagte Breitner im Bayerischen Rundfunk. „Was den Uli angeht: Ich verstehe vieles nicht, was dort passiert ist.“ Die Münchner befinden sich derzeit in einer sportlichen Krise, belegen in der Bundesliga nur den fünften Rang.

So war es früher: Uli Hoeneß (l.) und Paul Breitner freuen sich in der Saison 1973/74 über ein Tor. Foto: imago/Werek

Am vergangenen Spieltag hieß es trotz einer 3:1-Führung gegen Fortuna Düsseldorf am Ende nur 3:3. (dpa)