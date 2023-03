Erfolge in vielen Klassen Warum Berlin ein gutes Pflaster für Tänzer ist

Für Sibylle und Peter Schmiel müssen an diesem Wochenende ihr gesamtes tänzerisches Potenzial offenlegen. Bei den Berliner und Brandenburger Landesmeisterschaften ist das Tanz- und Ehepaar am Samstag ab 14 Uhr im Palais am See (Wilkestraße 1-4 in Tegel, Eintritt 13 bzw. 10 Euro) zunächst mal in den Standardtänzen gefordert. Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep müssen dabei präsentiert werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden