Erfolgstrainer bleibt in Köpenick 1. FC Union verlängert mit Urs Fischer

Urs Fischer hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag als Cheftrainer des 1. FC Union verlängert. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Mittwoch mit. Der 56 Jahre alte Schweizer arbeitet seit 2018 für die Berliner und führte den Klub in dieser Zeit von der Zweiten Liga in den Europapokal. Mit Fischer verlängerte auch Co-Trainer Markus Hoffmann seinen Vertrag, über die Laufzeit machte Union keine Angaben.

„Urs Fischer ist ein exzellenter Trainer, der unsere Mannschaft gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in die sportlich erfolgreichste Phase unserer Vereinsgeschichte geführt hat. Unsere Zusammenarbeit ist zudem von großem Respekt und gegenseitigem Vertrauen geprägt, daher verliefen auch unsere Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit entsprechend. Für uns alle stand schnell außer Frage, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortsetzen möchten“, wird Präsident Dirk Zingler in einer Mitteilung zitiert.

Fischers Vertrag wäre am Ende der laufenden Saison ausgelaufen, doch schon in den vergangenen Wochen hatte sich angedeutet, dass eine Einigung nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Für Union hatte eine Fortsetzung der Zusammenarbeit angesichts der spektakulären Erfolge der vergangenen Wochen, Monate und Jahre ohnehin oberste Priorität, aber auch Fischer war bei aller Nüchternheit seiner öffentlichen Statements anzumerken, dass er sein Werk in Köpenick noch nicht als vollendet ansieht.

Der Schweizer weiß die Ruhe bei Union zu schätzen, zumal er bei seiner vorherigen Station, beim FC Basel, auch andere Zustände kennengelernt hat. Mit Manager Oliver Ruhnert bildet Fischer ein kongeniales Duo, das mit gegenseitigem Vertrauen, cleverer Kaderplanung und kontinuierlicher Spielerentwicklung wesentlichen Anteil am Aufschwung des Vereins hat. Am Ende von Fischers erster Saison gelang im Mai 2019 der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga, es folgte der souveräne Klassenerhalt, die Conference League und in der vergangenen Spielzeit sogar das Erreichen des DFB-Pokalhalbfinales sowie die Qualifikation für die Europa League.

„Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Die tägliche Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander – all das sind ganz wichtige Faktoren für unseren Erfolg. Ich denke, wir können auf dem gemeinsamen Weg noch einiges erreichen“, sagte Fischer.

