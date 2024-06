Erich Laaser über das Sportkommentatoren-Bashing „Deshalb bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache“

Herr Laaser, stoßen Sie sich an dem Begriff „Spielermaterial“?

Ich habe dazu eine ganz klare Meinung: Menschen sind kein Material und man sollte sie daher nicht als solches bezeichnen. Als „Material“ hat man Menschen in den dunkelsten Stunden dieses Landes in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts bezeichnet. Sicher, das kann man nicht vergleichen, aber ich bleibe dabei: Der Begriff ist schwierig und ich fand den Einwand von ZDF-Moderator Jochen Breyer angebracht und überhaupt nicht bösartig. Die Anfeindungen gegen ihn kann ich nicht verstehen.

Vor ein paar Jahren hätte es darüber wahrscheinlich noch keine Debatte gegeben.

Das denke ich auch. Die Zeiten sind nun einmal andere als zum Beispiel noch 2006, das Jahr, in dem das Sommermärchen stattgefunden hat.

Sie haben 2008 ihr letztes Spiel kommentiert. Vermissen Sie den Job?

Nein, auf keinen Fall möchte ich das. Auch wenn ich es aktuell bei den Stachelschweinen in Berlin wieder mache. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Heute gibt es in den Social-Media-Kanälen 35 Millionen vermeintliche Bundestrainer, deren Kritik an den Kommentatoren sich ungefiltert Bahn bricht. Warum sollte ich mir das antun?

Wie war das bei Ihnen damals?

Es war lange eine Einwegkommunikation. Das heißt, wir konnten eigentlich sagen, was wir wollten. Das Feedback hielt sich in Grenzen, Kritik gab es nur sehr spärlich. In den Siebziger- und Achtzigerjahren riefen beim Sender hin und wieder ein paar Leute an und haben sich beschwert. Es nahm dann zu mit den E-Mails in den Neunzigern. Ich habe immer wieder Mails bekommen, einmal sogar von einem gewissen Herrn Stan Libuda.

Dem Fußballer?

Ja, aber der war zu dem Zeitpunkt schon lange tot. Die E-Mail-Adresse war jedenfalls Stan.Libuda@gmx.de oder so ähnlich und er hatte was zu kritisieren. Ich hab‘ ihm gesagt, dass ich mich freue, dass er wieder unter uns ist. Jedenfalls ging es mit den E-Mails los mit dem anonymen und häufig auch dem eher unangenehmen Feedback. Die Auswüchse von Social Media aber sind zum Glück an mir gerade noch so vorbeigegangen. Ich hätte auch keine Lust, von jedem angegangen zu werden. Ich empfinde die Kritik an den Kommentatoren und überhaupt den Sprachgebrauch in den Kanälen als unflätig. Das sind Auswüchse im Umgang miteinander, die mir schon etwas Sorgen bereiten.

Erich Laaser, 72, begann in den späten Siebzigerjahren seine Karriere als Sportreporter. Er kommentierte unter anderem bei Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. © imago images / APress

Früher war es also einfacher, Fußballspiele zu kommentieren.

Auf jeden Fall. Aber es war nicht so, dass wir wegen des fehlenden Feedbacks die Grenzen des guten Geschmacks übertreten hätten. Ich behaupte schon, von mir sagen zu können, dass ich nie hämisch oder verächtlich war am Mikrofon. Auch Namenswitze sind mir nicht über die Lippen gekommen. Gewisse Regeln haben wir meistens eingehalten.

Haben Sie sich größere Pannen geleistet?

Nein, ich will mich nicht über den Klee loben. Aber da gibt es keine bekannten Fehltritte. Ich habe schon versucht, immer sehr konzentriert zu sein. Gut, bei einem Boxkampf habe ich mal live analysiert: „Der Mann ist mit Sicherheit kein Fallobst.“ Sie dürfen dreimal raten, was dann passiert ist.

Laaser (l.) als Kommentator bei den Stachelschweinen. © Privat

Der Mann ist zu Boden gegangen.

In der Sekunde, in der ich es gesagt habe. Da haben sich dann natürlich viele drüber lustig gemacht. Aber ein Fehler war es ja nicht.

Was waren Ihre bekanntesten Sprüche?

Als ich noch für das Radio kommentierte während der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, habe ich beim Spiel Vereinigte Arabische Emirate gegen Kolumbien gesagt: Heute spielt Öl gegen Kokain. Für den „Kicker“ war das damals der „Spruch des Tages“.

Heute würde es dafür einen Shitstorm geben.

Deshalb bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache.

Sie standen wie viele ihrer damaligen Kollegen für das etwas launige Kommentieren. Das ist nicht mehr so en vogue, oder?

Es war launig, sicher. Aber im besten Falle hatte es kein Stammtisch-Niveau.

Ein schwieriger Grat. Inzwischen stehen mehr als früher die Taktik und die Expertise im Vordergrund.

Die hatte ich und hatten viele meiner Kollegen auch. Weil wir Ahnung vom Spiel hatten, sind wir Fußballkommentatoren geworden. Die Kunst ist oder vielmehr war es, zu unterhalten und trotzdem eine Expertise zu vermitteln. Heute gelingt das, meiner Meinung nach, vor allem Wolff Fuss. Er ist ein Guter. Und anders, als ich das schon gelesen habe, braucht er keine Notizen für seine Sprüche. Ich weiß das, weil ich schon neben ihm gesessen habe.

Schauen Sie noch gern Fußball?

Das tue ich, ich kommentiere hier und da auch noch gern, wie derzeit in den Stachelschweinen. Fußball kann fantastisch sein, wie zum Beispiel das Spiel am Dienstag zwischen Österreich und Holland.

Das war für Fußballfreunde, vor allem für die österreichischen, wie Heiligabend und Silvester an einem Tag. Der Fußball kann eine berauschende Wirkung entfalten. Ich kann hier auch gerne auf Karl Marx zurückgreifen: Fußball kann Opium fürs Volk sein. Das Problem ist nur: Irgendwann ist der Rausch vorbei.

Erich Laaser tritt bis zum 14. Juli in der Fußballshow „Pfostenbruch" in den Stachelschweinen auf.