45 Minuten waren im Stadion An der Alten Försterei gespielt, und eigentlich war alles wie immer. Die Fans des 1. FC Union Berlin feierten, klatschten und sangen lautstark. Sie waren schließlich dabei, bei diesem ersten Bundesliga-Spiel in der Geschichte ihres Vereins. Entsprechend stimmte auf den Tribünen alles, nur auf dem Rasen nichts. 0:3 lag der Berliner Aufsteiger zur Pause gegen RB Leipzig zurück, 0:4 hieß es am Ende.

Für Leipzig trafen Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, Timo Werner und Christopher Nkunku. Union fehlte es gegen die handlungsschnelleren Gäste vor allem an Tempo, hinzu kamen zu viele individuelle Fehler. Und so wurde es eine bittere wie lehrreiche Premiere, die Union gegen den Champions-League-Teilnehmer beging.

Vorgestellt hatten sich die Unioner das natürlich ein wenig anders, genauso wie den Gegner. Das von Red Bull finanzierte „Konstrukt RB Leipzig“ lehnt insbesondere die organisierte Fanszene ab. Eine Haltung, die Unions Offiziellen offenbar teilen. Stadionsprecher Christian Arbeit las kurz vor Spielbeginn einen kurzen Auszug aus dem offenen Brief des „Wuhlesyndikats“ vor, Unions führender Ultra-Gruppierung, die einen 15-minütigen Stimmungsboykott angekündigt hatte.

Die Solidaritätsbekundung seitens des Vereins beklatschten die Union-Anhänger unter den 22.467 Zuschauern im natürlich ausverkauften Stadion noch. Danach schwiegen sie eisern und sahen, dass Trainer Urs Fischer seine Startelf im Vergleich zum 6:0-Sieg im DFB-Pokal in Halberstadt auf zwei Positionen verändert hatte.

Auf der rechten Mittelfeldseite begann Suleiman Abdullahi anstelle von Sheraldo Becker. Der eher offensiv ausgerichtete Marcus Ingvartsen musste Robert Andrich weichen, der zusammen mit Grischa Prömel die Doppelsechs bildete. Christian Gentner durfte den offensiveren Part geben.

15 stille und ereignisarme Minuten später, auf wie neben dem Platz, brach dann die angekündigte Hölle los. Auf Sitz- wie Stehplätzen wurden die Hände nach oben gereckt, ehe die Fans ihr Aufstiegslied intonierten, wonach die Zeit für die Bundesliga nun gekommen sei. Dummerweise, jedenfalls aus Berliner Sicht, sah auch Leipzigs Marcel Halstenberg die Zeit gekommen – für die 1:0-Führung der Gäste nämlich.

Weil ihn aus 14 Metern kein Berliner Abwehrspieler bedrängte, legte er sich den Ball in aller Ruhe vom linken auf den rechten Fuß und vollendete mühelos ins lange Eck. Der Himmel weinte, und in den vielen Regentropfen, die auf den Rasen prasselten, ging auch der 1. FC Union unter.

Die Leipziger spielten schneller, zielstrebiger und konsequenter

Die Leipziger spielten schlicht schneller, zielstrebiger und im letzten Drittel weitaus konsequenter, als es ihre Gastgeber taten. Insbesondere Robert Andrich, der von Zweitligist Heidenheim nach Berlin gekommen war, wirkte phasenweise mit dem Tempo in der neuen Liga überfordert. Prömel und Gentner, der zur Pause Angreifer Ujah weichen musste, waren im Zentrum kaum präsent.

Und als sich Torwart Rafal Gikiewicz einen ungenauen Abwurf auf Kapitän Christopher Trimmel leistete, nutzte Marcel Sabitzer den Ballverlust zum 0:2. Am Spielfeldrand musste der durchnässte Fischer erstmal seine Brille polieren, doch er sah keinerlei Besserung im Spiel seiner Elf. Andrichs Ballverlust hätte Yussuf Poulsen fast zum 0:3 verholfen, sein Versuch per Heber landete an der Latte.

„Gib‘ niemals auf und glaub‘ an dich“, sangen die Union-Fans energisch, die wohl spürten, dass ihr Team arg litt. Ein zarter Regenbogen tauchte am Himmel auf, allerdings auch Leipzigs Stürmer Timo Werner vor Gikiewicz, der trotz des nassen Geläufs staubtrocken abschloss – 0:3.

Gikiewicz rettete nach der Pause zweimal glänzend, erst gegen Werner, dann gegen Sabitzer und Poulsen. Union war um mehr Esprit in der Offensive bemüht, gegen Leipzigs Souveränität kamen die Berliner aber nicht an. Einzig Sebastian Andersson hatte den Ehrentreffer auf dem Fuß; Leipzigs Abwehrspieler Ibrahima Konaté grätschte ihn kurz vor dem Torschuss noch fair ab. Leipzig, im zweiten Durchgang eher im Sparmodus, machte es besser.

Der eingewechselte Nkunku drückte nach knapp 70 Minuten den Ball zum 0:4 über die Linie, später traf er noch den Pfosten. Viel mehr ging nicht in einem zweiten Durchgang, der für Union auch in einem noch höheren Desaster hätte enden können.

Die Fans feierten ihre Spieler dennoch, selbst die Haupttribünengäste erhoben sich. Doch von der Erstklassigkeit seines Anhangs waren die Roten auf dem Platz noch ein gutes Stück entfernt.