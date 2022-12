Erster offen schwuler Katarer Nas Mohamed „Die Emirate schlagen zurück, sobald die WM vorbei ist“

Nas Mohamed, in Ihrer Heimat läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, die in wenigen Tagen zuende geht. Wie haben Sie die vergangenen Wochen wahrgenommen?

Die vergangenen Wochen waren hart. Ich weiß gar nicht, wie ich das in den Worte fassen soll. Es ist einfach schwer zu sehen, wie die tatsächlichen Probleme zu philosophischen Debatten wurden und die Aufmerksamkeit sich vor allem auf den Fußball richtete.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden