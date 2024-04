Erstmals in der Vereinsgeschichte Bayer Leverkusen ist Deutscher Meister – und durchbricht die Dominanz der Bayern

Die Stimmung war schon Stunden vor dem Anpfiff rund um das Stadion bestens. Es gab Partymusik, laute Gesänge und später empfingen tausende Fans von Bayer Leverkusen den Mannschaftsbus vor der Partie gegen Werder Bremen. Alles war angerichtet für die erste deutsche Fußball-Meisterschaft in der Klubgeschichte und den ersten Titel seit dem Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 1993.

Auch im Stadion war alles angerichtet: Natürlich mit 30.210 Zuschauern ausverkauft, schönes Wetter – fehlte nur noch der Sieg gegen Werder. Und der kam am Ende mit 5:0 (1:0) sehr deutlich.

Doch lange Zeit waren die ersatzgeschwächten Bremer, die bei fünf Punkten Vorsprung auf Rang 16 noch längst nicht aller Sorgen ledig sind, mehr als nur Partygast. Nach vorn ging nicht allzu viel, doch defensiv machte es Werder sehr ordentlich.

Mitte der ersten Halbzeit aber traf Julian Malatini dann Jonas Hofmann im Strafraum am Fuß, den nach Videobeweis von Schiedsrichter Harm Osmers verhängten Elfmeter verwandelte Boniface. Stand jetzt war Bayer Meister. Die Gastgeber hätten dem Titel schon vor der Pause noch näherkommen können, aber Boniface scheiterte bei einer weiteren guten Gelegenheit und Amine Adli traf die Latte.

16 Punkte Vorsprung hat Bayer Leverkusen derzeit auf Bayern München.

Kurz vor der Pause hätte es fast einen dicken Dämpfer gegeben. Aber Bayers Torwart Lukas Hradecky klärte nach einer Flanke von Romano Schmid vor mehreren Bremern. Nach Wiederanpfiff wagten sich die Gäste öfter nach vorn, kamen auch zu Abschlüssen. Richtig gefährlich wurden sie dabei jedoch nicht.

Bayer versuchte es mehrfach aus der Distanz: Florian Wirtz verzog noch, Granit Xhaka traf in der 60. Minute. Das tat wenige Minuten später auch Wirtz – 3:0. Nun zweifelte wohl niemand mehr daran, dass dieser Sonntag ein historischer für den Verein werden würde.

Nur noch Jubel: Schon kurz vor dem Abpfiff waren die Fans außer sich vor Freude.

Die Fans waren sich der Sache ohnehin schon länger sicher gewesen und hatten lautstark den neuen deutschen Meister besungen. Bereits etwa zehn Minuten vor dem Ende standen zahlreiche Fans im Innenraum. Zunächst hinter der Bande. Nach dem 4:0 von Wirtz dann auch für kurze Zeit auf dem Rasen. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte es weitergehen und Wirtz sorgte mit seinem dritten Tor am Stück für den Endstand.

Um 19.19 Uhr war es dann amtlich: Leverkusen hat den Titel sicher – und das bereits am 29 Spieltag. Früher war nur der FC Bayern dran. Einmal am 27. Spieltag (2014), einmal am 28. (2013). Apropos Bayern: Deren Serie mit allen Meistertiteln von 2013 bis 2023 ist zu Ende.

Richtig Zeit für ausgiebige Feierlichkeiten hat die jetzt seit 43 Pflichtspielen unbesiegte Leverkusener Mannschaft allerdings nicht. Schon am Donnerstag steht das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League bei West Ham United an. (Tsp)