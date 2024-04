Erstmals seit 2008 mit Frauen und Männern Knifflige Aufgaben für deutsche Handball-Teams bei Olympia

Die deutschen Handball-Teams stehen in der Vorrunde bei den Olympischen Spielen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Das Männer-Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Vorrundengruppe A auf den EM-Dritten Schweden, Spanien, Kroatien, Slowenien und Japan. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Paris.

Das Frauen-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch, das erstmals seit 16 Jahren wieder bei Sommerspielen dabei ist, bekommt es in der Gruppe A mit Rekord-Europameister Norwegen, dem WM-Dritten Dänemark, dem WM-Vierten Schweden, Slowenien und Asienmeister Südkorea zu tun.

In beiden Turnieren qualifizieren sich jeweils die besten vier Mannschaften aus beiden Gruppen für das Viertelfinale, das wie die Medaillenspiele in Lille ausgetragen wird. Die Vorrundenspiele der Männer finden am 27., 29. und 31. Juli sowie 2. und 4. August statt. Der Auftakt bei den Frauen steigt bereits am 25. Juli und damit einen Tag vor der Olympia-Eröffnung. Die weiteren Vorrunden-Termine sind der 28. und 30. Juli sowie der 1. und 3. August. (dpa)