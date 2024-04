„Es geht quasi bei null weiter“ Alba Berlin benötigt mindestens einen Sieg in Keltern

Nach und nach laufen die Spielerinnen von Alba Berlin am Mittwochnachmittag auf dem blau-braunen Parkettboden in der Schützenstraße ein. Dann heißt es im Trainingszentrum des Basketball-Bundesligisten: Dehnen, aufwärmen, Videoanalyse und Taktik. Auf der Zielgeraden der Play-off-Finalserie geht es vor allem darum, am letzten Schliff zu arbeiten.