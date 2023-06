Ex-Präsidiumsmitglied Ingmar Pering im Interview „Hertha BSC existiert nicht mehr als eigenständiger Verein“

Herr Pering, wo waren Sie, als Hertha BSC abgestiegen ist?

Weit weg von Berlin. So wie es gegen Bochum gelaufen ist, mit dem Tor in der Nachspielzeit, war es natürlich bitter und besonders schmerzhaft. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass sich der Abstieg schon länger abgezeichnet hat. Natürlich habe ich bis zuletzt gehofft, dass Pal …