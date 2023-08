Falsche sportliche Erziehung Bewegung ist Selbstliebe

Die Leichtathletik stecke in einer Krise, las ich neulich im Sportteil meiner favorisierten Tageszeitung. Wundert mich nicht, war mein erster Gedanke. Wer – wie Berlin und in anderen Städten – an der Nachwuchsförderung spart, wer den Wert von Sportvereinen nicht schätzt und wer es nicht schafft, Kinder generell für Sport zu begeistern, braucht sich doch eigentlich nicht zu wundern.