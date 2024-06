Fans singen „Kill the Serb“ Serbien droht nach Schmähgesängen mit EM-Rückzug

Laut einem Bericht der britischen „Daily Mail“ droht der serbische Verband nach Schmähgesängen mit dem Rückzug seiner Nationalmannschaft von der EM.

Demnach hätten albanische und kroatische Fans hatten beim 2:2 am Mittwoch zwischen Albanien und Kroatien serbienfeindliche Lieder angestimmt. In beiden Fanlagern sei „Kill, kill, kill the Serb“ skandiert worden („Tötet, tötet, tötet den Serben“).

Serbien fordert Strafen von der Uefa

Der Verband forderte die Uefa auf, Strafen gegen Albanien und Kroatien zu verhängen. Andernfalls werde die serbische Nationalmannschaft die EM möglicherweise abbrechen.

„Was passiert ist, ist skandalös, und wir werden die UEFA nach Sanktionen fragen“, sagte Serbiens Verbands-Generalsekretär Jovan Surbatovic in einem Interview mit dem Fernsehsender RTS. „Selbst wenn das bedeutet, dass wir im Turnier nicht weitermachen“, so Surbatovic weiter.