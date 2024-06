Die Leistung der Deutschen bei der Leichtathletik-EM Liebgewonnene Rivalen auf der Rennbahn

Ob sie sich selbst Limits, also Weitenziele setze, wurde Malaika Mihambo am Abschlusstag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom gefragt. Die 30-Jährige sagte: „Das versuche ich erst gar nicht.“ Vielleicht ist das ihr großer Trick. Ohne Limits geht es bei ihr fast grenzenlos weit.