FC Bayern nach nächstem Rückschlag Oliver Kahn enttäuscht, aber kämpferisch

Vorstandschef Oliver Kahn hat sich enttäuscht über das nächste nicht gewonnene Spiel des FC Bayern München geäußert, blickt aber kämpferisch nach vorne. „Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein“, twitterte Kahn am Sonntag nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Unmittelbar nach dem Heimspiel am Samstag hatte der 53-Jährige die Münchner Arena ohne öffentliche Wortmeldung verlassen.

„Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen“, kündigte Kahn zum Titelkampf mit Borussia Dortmund an. Der Vorsprung auf den BVB, der beim 3:3 in Stuttgart einen Sieg in letzter Sekunde verspielte, beträgt sechs Spieltage vor Saisonende weiterhin zwei Punkte.

Kahn richtete den Blick vom Liga-Duell aber zunächst auf das Champions-League-Spiel gegen Manchester City. „Nun gilt es aber, uns zu 100 % auf das Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen“, äußerte der Vorstandsvorsitzende. Die Bayern müssen im eigenen Stadion ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. „Dazu braucht es aber die totale Überzeugung und den Glauben daran. Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt“, schrieb der ehemalige Torhüter. (dpa)