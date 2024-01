Fitness-Bundesliga in Potsdam Wettkampf der Alleskönner

Schulterdrücken, Handstandlauf und Rudern – und das alles in ein und demselben Wettkampf. Die Kombination von Ausdauer-, Kraft- und Turnelementen macht den CrossFit-Sport so herausfordernd und zugleich spannend. Und seit knapp sieben Jahren hat diese Sportart sogar eine eigene Bundesliga.

Am Samstag treten die stärksten Berliner und Brandenburger Teams bei den ersten Spieltagen der „Region Battles“ in Potsdam gegeneinander an. Nach den Wettkämpfen der zweiten Liga zwischen Oktober und November sind nun die Erstligisten dran. Für viele geht es um die Qualifikation für die Play-offs im Mai – das große Finale zum Ende der Saison.

Die Teams, jeweils bestehend aus vier Frauen und Männern, konnten sich bereits im Sommer letzten Jahres bewerben – in den sogenannten „Box Battles“. Im August stellten die Interessenten in den jeweiligen CrossFit-Studios ihr Können unter Beweis. In drei Trainingseinheiten wurden die Leistungen verglichen und es kam zur Entscheidung, welche Sportlerinnen und Sportler das jeweilige Studio vertreten dürfen. Klarer Favorit für Samstag ist das Team von CrossFit Aorta – einem Studio in Berlin-Schöneberg und amtierender Deutscher Meister.

Gewichtheben, Sprinten oder Turnen – das CrossFit verbindet unterschiedliche Fitnesselemente miteinander. © Maximilian Kelm

„In jedem Workout müssen vier Sportler aus dem Team antreten“, erklärt Hendrik Senf, CrossFit-Sportler bei Aorta. Das Spannende hierbei ist die Teamstrategie. „Wenn jemand besonders gut im Gewichtheben ist, würde man ihn eher nicht in einem ausdauerlastigen Workout einsetzen. Jeder Sportler muss strategisch eingesetzt werden“, sagt er. „Die Schwächen der einen werden durch das Können der Mitsportler ausgeglichen.“

Seit 2014 trainiert Senf CrossFit. „Zu dem Zeitpunkt kannten nur wenige in Deutschland den Sport", sagt er. Seitdem habe sich viel getan. Damals habe es in Berlin nur drei bis vier Boxen – die Trainingsstätten, in denen das funktionelle Training stattfindet – gegeben. „Heute sind es weit über 30, die allein auf CrossFit spezialisiert sind. Die Dichte an talentierten Sportlern ist deutlich höher." Somit auch die Konkurrenz.