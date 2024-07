Fokus liegt auf der Champions League TTC Eastside setzt nach dem Gewinn des zehnten Meistertitels andere Prioritäten

Die Bundesligasaison war lang, sehr lang. Sie dauerte bis Sonntagnachmittag und somit bis zum letztmöglichen Tag. Denn am 1. Juli beginnt stets offiziell die neue Saison. Zudem stehen in nicht einmal vier Wochen die Olympischen Spiele an, für die gleich drei Spielerinnen des TTC Eastside nominiert sind.

„Das ist diesmal alles etwas unglücklich gelaufen“, sagte Eastsides Präsident Alexander Teichmann. „Aber wenn du am Schluss den Pokal überreicht bekommst, spielen Termine keine Rolle mehr. Dann würden wir auch an Weihnachten spielen.“

Die Temperaturen waren beim Finalrückspiel um die deutsche Tischtennismeisterschaft gegen den TTC Weinheim (5:3) in der schmucken, modernisierten GT-Halle in der Paul-Heyse-Straße eher am anderen Ende der Skala angelangt als zu Weihnachten üblich. Auch das brachte der sehr späte Termin der Finalspiele im Sommer mit sich.

Titelgewinne sind bei Eastside in der Saisonplanung fest vorgesehen, vor allem auf nationaler Ebene. Alles andere wäre angesichts des extrem gut besetzten Kaders kurios. Mehr als zwei Dutzend Erfolge sind seit Beginn des Jahrtausends unter den Namen 3B und Eastside zusammengekommen, die meisten ab 2012.

Routine stelle sich dabei jedoch nicht ein, sagte Teichmann, der fast alle Titel als Präsident miterlebt hat: „Siege sind immer wieder schön. Jeder Titel ist anders.“ Nina Mittelham, die schon mehrere EM-Titel gewonnen hat, ergänzte: „Für ein solches Finale spielt man die ganze Saison. Und gewinnen tut man immer gern.“

Uns ist nichts geschenkt worden. Diesen Titel haben wir uns wirklich verdient und erarbeitet. Alexander Teichmann, Präsident des TTC Eastside

Der Weg zur Meisterschaft war in dieser Saison alles andere als einfach. Im Halbfinale gegen den ASV Dachau zitterte sich Eatside gerade noch so am Nervenspiel Golden Match vorbei, beide Finalspiele waren lange Zeit eng. „Uns ist nichts geschenkt worden. Diesen Titel haben wir uns wirklich verdient und erarbeitet“, sagte Teichmann.

Eastside hatte nach dem 6:3-Sieg in Weinheim eine gute Ausgangsposition, doch: „Bis zum 3:3 waren die Partien absolut ausgeglichen, dann hat uns ab diesem Moment ein Break gefehlt, um Berlin noch abzufangen“, sagte Weinheims Trainer Rainer Schmidt auf der Webseite der Bundesliga. Dass es nicht zum Break kam, hatte der alte und neue Meister vor allem Nina Mittelham zu verdanken. Die 27-Jährige lag gegen Yuan Wan nach Sätzen 0:2 zurück, glich aus und zeigte im entscheidenden Durchgang Tischtennis vom allerfeinsten – 11:1.

In der entscheidenden Phase steigert sich der TTC Eastside noch einmal

„Nina ist eine Führungsspielerin, die das in so einer Phase dann noch dreht“, bilanzierte Teichmann. Mittelham selbst hob vor allem den Effekt für das Team hervor: „Durch den Sieg konnte Britt ruhiger rangehen.“ Britt Eerland hatte den ersten Satz gegen Mateja Jeger verloren, holte sich jedoch die nächsten drei, damit das Spiel und den Titel für Eastside.

„Wenn es drauf ankommt, kann Berlin eine Schippe drauflegen. So war es auch heute“, sagte Andreas Hain. Der frühere Eastside-Manager ist inzwischen Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes und nahm die Siegerehrung vor.

10 Meistertitel im Tischtennis hat der TTC Eastside seit 2014 geholt.

Etwa 200 Besucher waren am Sonntag gekommen, beim zeitgleich in Frankfurt am Main ausgetragenen Endspiel der Männer zwischen Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken (3:1) waren es 3000. Laut Hain wäre es eine Option, zukünftig beide Endspiele nacheinander an einem Ort auszutragen. Allerdings würde dann etwa für Eastside, das unter der Saison viele Partien sehr klar gewinnt, die Möglichkeit wegfallen, dem eigenen Publikum ein Endspiel zu Hause zu präsentieren.

Die Meisterfeier fand in einem kroatischen Restaurant in der Nähe der Halle statt. Einige Spielerinnen standen unter Zeitdruck. Nina Mittelham, die wegen einer Schulterverletzung nur im Doppel eingesetzte Shan Xiaona und Britt Eerland (wechselt zu Linz AG Froschberg nach Österreich) befinden sich voll in der heißen Phase der Olympiavorbereitung. Mittelham nimmt in dieser Woche an einem Turnier in Bangkok teil. Deshalb reiste sie bereits am Sonntagabend aus Berlin in ihren Heimatort Willich ab.

Der dicht gedrängte Zeitplan ist seit Jahren ein Problem. Nicht nur bei den Feierlichkeiten nach einem Titelgewinn, sondern vor allem für die Liga. Wochenlange Pausen sind mehr Regel als Ausnahme. Zudem muss beispielsweise Eastside sehr genau planen, wann die Spielerinnen zwischen ihren Verpflichtungen bei großen Turnieren einsetzbar sind.

Ding Yaping war erneut Punktegarantin im unteren Paarkreuz. © IMAGO/Beautiful Sports

In der vorolympischen Saison hat der Verein aus Zeitgründen auf die Teilnahme an der Champions League verzichtet. „In der nächsten Spielzeit sind wir wieder dabei. Darauf liegt der Fokus“, kündigt Teichmann an. Wenn sie bei Eastside etwas machen, dann richtig. Sie wollen um den Titel mitspielen, den der Klub schon fünf Mal geholt hat.

Die Wettbewerbe werden bei den geplanten Aufstellungen weitgehend getrennt betrachtet. Neu verpflichtet wurden die Chinesinnen Sun Mingyang und He Zhuojia. Beide sollen in der Champions League und auch im DTTB-Pokal spielen. Das gilt auch für Shan und Mittelham, die mindestens in der Hinrunde in der Bundesliga gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Dort treten wir mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen an“, sagt Teichmann. Neben Josephina Neumann (14/im Endspiel aufgrund einer Schulterverletzung nicht dabei) soll Neuzugang Mia Griesel (18), die im Nachwuchs vor allem im Doppel bereits zahlreiche EM-Erfolge feierte, eine zentrale Rolle spielen.

Weiter mit dabei ist unter anderem Ding Yaping. Die 57-Jährige – 1989 und 1991 WM-Medaillengewinnerin für China und seit drei Jahrzehnten für verschiedene Mannschaften in der Bundesliga an der Platte – begeisterte das Publikum auch im Finale wieder mit ihrer Kombination aus Abwehr- und Angriffsspiel. Ding Yapings Gesamtbilanz in der Saison lautete im Einzel 15:3.