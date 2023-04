Friedrich ist in Gladbach nicht glücklich geworden Ein Mann nur für die letzte Minute

Daniel Farke ist kein Freund kurzer und knapper Redebeiträge. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach antwortet gerne ausladend und weitschweifend. So wie in der vergangenen Woche, als er sich zu seinem Verteidiger Marvin Friedrich äußern sollte, der in einem Interview mit der „Sportbild“ geklagt hatte: „Ich bin absolut unzufrieden und spüre null Komma null Vertrauen.“