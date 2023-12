Für Depressions- und Suizidaufmerksamkeit Anthony Horyna und sein Deutschland-Marathon für die gute Sache

Anthony Horyna erinnert sich noch, wie er im Sommer 2019 in Flensburg ankam. Empfangen von Menschen, Zielflaggen und einer lauten Trommelgruppe, erreichte er gemeinsam mit rund 80 Mitläuferinnen und Mitläufern den Torbogen am Flensburger Hafen. Damit beendete er keinen gewöhnlichen Lauf. In den 45 Tagen zuvor legte der 50-Jährige eine Strecke von über 1900 Kilometern zurück – einmal durch ganz Deutschland. Das Projekt 19/19, wie er es nennt.