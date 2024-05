Fußball in Berlin auf wessen Kosten? 300 Millionen Euro für den neuen Jahn-Sportpark sind nicht gerechtfertigt

Das Projekt Jahn-Sportpark läuft aus dem Ruder. Ganze 182 Millionen Euro soll allein der Bau des „Großen Stadions“ in Prenzlauer Berg an öffentlichen Geldern verschlingen – fast doppelt so viel wie ursprünglich angedacht. Profitieren würden weder der Freizeitsport noch die kleinen Vereine, sondern in erster Linie der Profifußball. Kann der Berliner Senat sich das angesichts der prekären Haushaltslage noch leisten? Und wie zeitgemäß ist es, öffentliche Gelder für den Bau von Profistadien zu verwenden? Sollten dafür gerade im Kommerzgeschäft Fußball nicht die einzelnen Vereine die Kosten tragen?