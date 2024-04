Fußball 30 Jahre nach dem Genozid in Ruanda Zwischen Voodoo und Aufbruch

Fußball in Ruanda ist etwas Besonderes. Die Fans der populärsten Klubs kommen zu Meisterschaftsspielen mit Bands in Orchesterstärke. Es wird getrommelt, geblasen und getanzt, als sei ein Fußballspiel der Auftakt zum Karneval. Die Fans des Serienmeisters APR FC kleiden sich zudem in Fantasieuniformen und führen Tänze auf, die an den Dschungelkrieg erinnern. APR FC ist der Armeeverein.