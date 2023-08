Fußball-Regionalliga der Frauen Gleich zum Auftakt das Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union

In gut zwei Wochen startet die Regionalliga Nordost bei den Frauen. Nun hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Rahmenterminkalender veröffentlicht. Und gleich der erste Spieltag hat es aus Berliner Sicht in sich.

Am 20. August (Sonntag) empfängt Hertha BSC im Amateurstadion den 1. FC Union. Anstoß ist um 15 Uhr. Hertha BSC hat die Frauen- und Mädchenabteilung neu ins Leben gerufen und kooperiert mit Hertha 03 Zehlendorf.

Ebenfalls am 20. August spielt Aufsteiger Berolina Mitte gegen den 1. FFV Erfurt und Türkiyemspor bei RB Leipzig II. Einen Tag vorher eröffnet der FC Viktoria 89, Meister in der Vorsaison, die Spielzeit zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam. Turbine II hatte zuletzt noch in der Zweiten Liga gespielt. Insgesamt sind wieder zwölf Teams dabei. Zweiter Aufsteiger neben Berolina Mitte ist der 1. FFC Fortuna Dresden.

Union ist in dieser Woche aus dem Trainingslager in Aschheim (Oberbayern) zurückgekehrt. Dort standen zwei Testspiele auf dem Programm. Zunächst gewannen die Berlinerinnen 5:0 gegen den FFC Wacker München.

In der zweiten Partie hielten sie gegen Neu-Bundesligist 1. FC Nürnberg sehr gut mit und verloren nur knapp 2:3. Am Sonntag um 14 Uhr testet Union auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz in der Dörpfeldstraße gegen Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam.

Hertha BSC hat bisher ein Testspiel bestritten. Im Rahmen der Saisoneröffnung des Klubs hieß es 1:4 gegen den Süd-Regionalligisten Karlsruher SC. (Tsp)