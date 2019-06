Je weiter die Zeit im Roazhon Park fortschritt, desto tiefer stand die Sonne. Sie war mit den Deutschen in der zweiten Halbzeit, schien ihnen freundlich in den Rücken. Außer der Wärmequelle half ihnen im Viertelfinale gegen Schweden aber nichts mehr. Weder die eingewechselte Dzsenifer Maroszan noch die Videoassistentin. Und schon gar nicht ihr Spiel, das mit fortwährender Spieldauer immer brotloser daherkam. 1:2 (1:1) verloren sie schlussendlich. Ein Ergebnis, das nicht nur das Aus bei dieser Weltmeisterschaft, sondern auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bedeutet.

Der Start verlief noch ziemlich freundlich für das DFB-Team. Es bestimmte zunächst das Spiel – doch nach zwölf Minuten hatte Schweden die erste Großchance. Ein Pass durchschnitt die deutsche Abwehr, den Schwedens Kapitänin Caroline Seger mit solcher Schärfe und Präzision ansetzte, dass Sofia Jakobsson frei vor Torhüterin Almuth Schult flach abschließen durfte. Schults linker Fuß schnellte zur Seite, der Ball flog ins Toraus. Die erste prächtige Tat der Wolfsburgerin.

Was gewesen wäre, wenn Jakobsson etwas genauer gezielt hätte, weiß niemand. So durften jedenfalls die Deutschen die Führung übernehmen. Sara Däbritz klaute Magdalena Eriksson den Ball vor dem Sechzehnmeterraum, lief noch wenige Meter und stupste dann feinfühlig auf Lina Magull. Die drückte den Knopf für den automatischen Ball-muss-ins-Tor-Bewegungsablauf und traf seitlich fallend zum 1:0. Es war das Ergebnis einer engagierten Anfangsphase, in der Kapitänin Alexandra Popp aus defensiven Mittelfeld heraus Regie führte. So würde es wohl weitergehen, hofften die deutschen Fans unter den 25 301 Besucherinnen und Besuchern. Es kam anders.

Der Zufall zog sich kurz nach dem 1:0 ebenfalls ein dunkelblaues schwedisches Trikot über. Linda Sembrandt schlug den Ball aus der Not heraus lang und weit nach vorne, ihre deutsche Abwehrkollegin Hegering verschätzte sich, Jakobsson bekam erneut die Chance, flach abzuschließen. Dieses Mal machte sie es besser und überwand Schult, deren Fuß den Ball nur noch leicht touchierte. Möglich, dass die Sonne Hegering geblendet hatte bei ihrem Malheur, allerdings standen ihre Nebenleute alle auf einer Höhe. Ohne die nötige Absicherung hatte Jakobsson leichtes Spiel.

Die Deutschen beeindruckte das Gegentor kaum, Popp verteilte die Bälle aus der Defensive heraus, weiter vorn blieb Lina Magull um spielerische Leichtigkeit bemüht. Schweden forcierte derweil seine mitunter sehr gefährlichen Konter.

Voss-Tecklenburg reagierte. Während die Startelf in der Kabine den taktischen Anweisungen der Trainerin lauschte, stülpte sich Dzsenifer Marozsan ihr lilafarbenes Hemdchen über den Kopf. Co-Trainer Patrik Grolimund testete final mit ihr noch aus, ob der Zeh hielt. Nach ein paar Pass- und Dehnübungen stand fest: der „Zeh der Nation“, wie die taz nach dem China-Spiel geschrieben hatte, er hält. Ein paar lange Bälle, geschlagen mit viel Rückwärtsrotation, drosch sie noch – dann trottete sie mit Beginn der zweiten Halbzeit aufs Feld. Linda Dallmann blieb draußen.

Marozsans Rückkehr verlief denkbar schlecht. Keine zwei Minuten waren vorbei, da nutzte Stina Blackstenius die chaotisch organisierte deutsche Abwehrarbeit. Aus kurzer Distanz schoss sie zum 1:2 ein. Schult, die zuvor Rolfös Kopfball noch toll gehalten hatte, war machtlos.

Nach dem Rückstand bekamen die Deutschen keine Sicherheit

Das frühe Gegentor bot nur einen Vorteil: Die Deutschen wussten nun, woran sie waren. Mindestens ein Tor brauchten sie. Der Nachteil war, dass sie durch den Rückstand nicht unbedingt an Sicherheit gewannen. Zerfahren wirkte nun vieles, selbst Schult verlor die Kontrolle, drosch einen Ball unnötigerweise ins Seitenaus. An der Seitenlinie lief Voss-Tecklenburg ungeduldig von Coaching-Zonen-Eck zu Coaching-Zonen-Eck, wies an, ballte Fäuste, schrie.

Es wurde nun jene zittrige Angelegenheit, die nach dem frühen 1:0 nicht unbedingt erwartet worden war. Orientierungslos wirkte die deutsche Elf, das teils gute Kombinationsspiel aus der ersten Halbzeit fand nicht mehr statt. Die durch Marozsan erhofften Impulse blieben ebenfalls aus.

Nach knapp 70 Minuten ersetzte Lena Oberdorf ihre Essener Vereinskollegin Lea Schüller, Popp rückte in die Sturmspitze. Bevor Popp aktiv werden konnte, konterte Schweden über Rolfö und Blackstenius, Hegerings Rücken stand dem 1:3 im Weg. Wenig später tanzte Jakobsson leichtfüßig an Hegering vorbei, Schult parierte den satten Schuss.

Den Deutschen rann die Zeit nun immer schneller davon. Gegen die massive blau-gelbe Abwehr fehlten die Ideen. Marozsan, vom linken Flügel agierend, half da wenig, Svenja Huth fehlte über die rechte Seite das Fortune. Dann wurde Popp im Strafraum vermeintlich von Torhüterin Hedvig Lindhal getroffen, die Videoassistentin schaltete sich ein. Den Deutschen brachte dies nichts, kein Strafstoß lautete die korrekte Entscheidung.

Drei Minuten vor dem Ende setzte Marozsan eine Freistoßflanke auf den Kopf von Oberdorf, doch der Ball flog knapp links vorbei. Huth bediente nochmal Hegering, die über das Tor köpfte. Es war dies die letzte große Chance der Deutschen in dieser so trocken verlaufenden zweiten Halbzeit. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war Schluss und der Deutsche Fußball-Bund um eine große Enttäuschung reicher. Torhüterin Almuth Schult sagte: "Schweden hatte einfach die besseren Torchancen. Es hat einfach nicht gereicht."