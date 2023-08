Fußballerin und ZDF-Expertin Josephine Henning über den Kuss-Eklat „Es ist wichtig, dass es eine Anklage vor Gericht gibt“

Josephine Henning, Sie waren in den vergangenen Wochen bei der Weltmeisterschaft. Sind Sie noch in WM-Stimmung?

Ich versuche vor allem den Jetlag in den Griff zu kriegen. Tabea Kemme, mit der ich die Zeit vor Ort verbracht habe, und ich sind Mittwochabend gelandet. Gedanklich befinden wir uns noch in der Nachbereitungszeit der WM: Während des Turniers haben wir vor allem die unglaubliche Stimmung in den Stadien und Fanzonen miterlebt. Aber es ist auch spannend, das Ganze jetzt sportlich einzuordnen. Weitere Statistiken und Zusammenfassungen der Spiele werden gerade veröffentlicht und es macht Spaß, das mitzuverfolgen.