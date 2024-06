Fußballkommentator Wolff Fuss „Ich bin niemand, der permanent brüllt“

Herr Fuss, wie ist die Stimmungslage bei Ihnen so kurz vor der EM? Vorfreude, Anspannung, Nervosität?

Ganz klar Vorfreude. Ich hab schon viel Vorbereitung hinter mir und bin jetzt quasi auf der Zielgeraden, was das Eröffnungsspiel betrifft. Aber eben auch darüber hinaus, was den weiteren Verlauf der Gruppenphase angeht.