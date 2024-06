„Gelsenkirchen ist schöner als Duisburg“ Britische Fans ignorieren „Reisewarnung“ von Sky-Reporter vor Spiel gegen Serbien

Fünf Stunden vor Anpfiff herrschte immerhin ein wenig Party-Stimmung in Gelsenkirchen. Rund um den Bahnhof drängten sich die Fans in den Bars. Obwohl auch das eine oder andere Serbien-Trikot getragen wurde, waren die Kräfteverhältnisse schon klar. Die Engländer waren hier in der Überzahl und ließen ihre Überlegenheit mit Hits wie „Sweet Caroline“ und „Football's Coming Home“ auch erklingen.