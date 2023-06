German Open in Berlin Vekic und Kvitova ziehen ins Finale ein

Die Tennisspielerinnen Donna Vekic und Petra Kvitova stehen beim Rasenturnier in Berlin im Finale. Im Halbfinale am Samstag setzte sich zunächst die Kroatin Vekic 6:4, 7:6 (10:8) gegen Maria Sakkari aus Griechenland durch. Anschließend siegte die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien 6:3, 6:4 gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa. Das Endspiel des WTA-Turniers findet am Sonntag (15.30 Uhr/Servus TV) im Steffi-Graf-Stadion statt.

Die in der Weltrangliste aktuell auf Platz 23 und damit 15 Plätze schlechter als ihre Gegnerin positionierte Vekic jubelte nach 2:16 Stunden im Tiebreak. Zuvor hatte die 26-Jährige drei Matchbälle vergeben. Schneller kam Kvitova durch. Nach einer überzeugenden Vorstellung verwandelte die Nummer neun der Welt nach 1:19 Stunden ihren zweiten Matchball. Ein Aufschlagspiel hatte sie gegen Alexandrowa nicht abgeben müssen.

Für beide Finalistinnen waren die Siege zum Finaleinzug bereits der zweite Erfolg des Tages. Am Mittag hatten beide bereits ihre Viertelfinals gewonnen. Eigentlich hätten die Viertelfinalspiele bereits am Freitag ausgetragen werden sollen. Doch Dauerregen verhinderte den kompletten Spielbetrieb und führte zur Verschiebung auf Samstag. Das mit 850.000 US-Dollar (rund 777.000 Euro) dotierte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß dient auch als Vorbereitung auf Wimbledon. (dpa)