„Gewalttätige Ausschreitungen nicht auszuschließen” Wie rechte Hooligans die EM missbrauchen könnten

Es waren verstörende Bilder. „Deutschland, Deutschland, homosexuell“, skandierten schwarz gekleidete Männer in Richtung des Spielfeldes bei der Fußball-Europameisterschaft 2021. Es war nur eine von mehreren queerfeindlichen Aktionen der ungarischen Fans am Abend des 23. Juni in der Münchner Arena.

Nun, drei Jahre später, soll die Heim-EM unter dem Motto der Vielfalt stattfinden. Zugleich steht Europa vor einem politischen Rechtsruck. Bei der kommenden Europawahl, die unmittelbar vor der EM stattfindet, können rechte bis rechtsextreme Parteien mit Wahlerfolgen rechnen.

Autor Robert Claus, der sich seit Jahren mit rechtsextremen Strukturen im Fußball und Hooliganismus auseinandersetzt, sieht in einigen Fankurven europäischer Länder auch einen Rekrutierungsort für aktionsorientierte extrem rechte Organisationen: „Hier erreichen sie eine Masse gewaltaffiner junger Männer, die das Stadion als politischen Raum dominieren und zugleich ihre Ressourcen in extrem rechte, ultranationalistische Bewegungen einbringen. Dies geschieht in Polen wie auch in Ungarn.”

Aber auch in Deutschland gibt es diese Überschneidungen offenbar. Der Spitzenkandidat für die Europawahl der Jungen Alternative, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, Tomasz Froelich, soll Mitglied der hooligannahen Gruppe „Boozehounds“ des Zweitligisten Hamburger SV sein. Die Fanszene des HSV distanzierte sich im Jahr 2021 von Froelich, der bei der Europawahl für die AfD auf Listenplatz zwölf kandidiert. Seine Person sei bei ihnen „nicht erwünscht und wird nicht geduldet“.

Auch bei der Landtagswahl in Brandenburg im kommenden September kandidiert mit Jean-Pascal Hohm in Cottbus ein AfD-Politiker, der nach rbb-Recherchen Verbindungen in die rechte Ultra-Szene von Energie Cottbus pflegt

Polizei warnt vor gewaltbereiten ungarischen Hooligans

Bei der EM 2021 soll die ungarische Fangruppe „Carpathian Brigade“ beim Spiel gegen Deutschland federführend gewesen sein. Eine Gruppe martialisch auftretender Hooligans, die aus ihrer rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl machen. Für ihr Auftreten erhielten sie in Szenegruppen auf dem Messengerdienst Telegram viel Anerkennung.

Polizisten und ein Mitglied der ungarischen Fangruppe „Carpathian Brigade“ vor dem EM-Spiel. © IMAGO/ZUMA Wire

Auch in diesem Jahr warnte Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, im „SWR“ bereits vor gewaltbereiten Hooligans aus Ungarn. In den sozialen Netzwerken sei ein „Schauspiel“ angekündigt worden, so Kusterer. „Mehr als 5.000 Störer, das wird eine Herausforderung für die Polizei werden.“

Eine Europameisterschaft der Toleranz und Vielfalt?

Für den europäischen Fußballverband Uefa steht die EM derweil im Zeichen der Toleranz und Vielfalt. Doch Fußball sei nicht nur ein Zeichen der Völkerverständigung, sondern stehe auch „als Symbol für nationale Stärke, und Großevents dienen als Bühne, diese zu inszenieren“, meint Robert Claus, der das Buch „Hooligans: Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik“ geschrieben hat.

Das Olympiastadion und -gelände haben mit ihrer Geschichte und Nazi-Architektur für rechtsextreme Gruppen eine besondere Bedeutung. Klara Schedlich, sportpolitische Sprecherin der Grünen in Berlin

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Berliner Olympiastadion, in dem unter anderem das EM-Finale ausgetragen wird. Klara Schedlich, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen und sportpolitische Sprecherin, sagt dem Tagesspiegel: „Das Olympiastadion und -gelände haben mit ihrer Geschichte und Nazi-Architektur für rechtsextreme Gruppen eine besondere Bedeutung. Man muss sich genau überlegen, welche Veranstaltungen dort ausgerichtet werden, damit es kein gefundenes Fressen für Neonazis ist.“ Sie geht davon aus, dass eine EM unter dem Motto Vielfalt der richtige Ansatz sei.

Das Berliner Olympiastadion spielt eine besondere Rolle. © dpa/Fabian Sommer

Rechte Hooligans gibt es derweil beinahe in allen europäischen Ländern. In den vergangenen Jahren ließ sich eine zunehmende Professionalisierung beobachtet, sowohl im Bereich des Kampfsports als auch in der Kommunikation nach außen. „Hier wiederum waren osteuropäische Szenen führend, aus deren Kreisen eine Reihe an Kampfsportstudios, Ausrüsterfirmen und Events entstanden sind“, erklärt Claus.

Einen Anteil daran hat nicht zuletzt der russische Kampfsportler und Rechtsextremist Denis Kapustin alias Nikitin. Als Teenager kam Kapustin nach Deutschland, wo er Mitte der 2000er Jahre Kontakte zu der Hooligan-Szene des 1. FC Köln knüpfte. Bei der EM 2016 in Frankreich soll Kapustin an den Angriffen russischer Hooligans auf englische Fußballfans in Marseille beteiligt gewesen sein, bei denen mehrere Personen schwer verletzt wurden. Für Robert Claus sind auch bei dieser EM „gewalttätige Ausschreitungen nicht auszuschließen“.

Auf Telegram wird Gewalt in den Stadien inszeniert

Zwar darf Russland aufgrund der Sanktionen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht teilnehmen, aber auch „Länder wie Polen, Kroatien und Ungarn seien bestens organisiert“. Der 40-jährige Kapustin ist europaweit innerhalb der Hooligan- und Kampfsportszene vernetzt. Er gründete das Modelabel „White Rex“ mit dem er auch das deutsche Neonazi-Kampfsportevent „Kampf der Nibelungen“ des Dortmunder Rechtsextremisten Alexander Deptolla sponsorte.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Inzwischen ist er mit einem Einreiseverbot für den Schengenraum belegt. Ein Verbot, das für ihn aktuell kaum von Bedeutung sein dürfte. Seit 2022 beteiligt sich Kapustin als einer der Köpfe des „Russischen Freiwilligenkorps“ an der Verteidigung der Ukraine gegen Putins Angriffskrieg. Die Aktivitäten des Hooligan-Netzwerkers werden auf Telegram zelebriert. So zum Beispiel in der Gruppe „Ultras Not Reds“.

Die ,GruppaOF’ fokussiert eher Videos von Fußballgewalt, Bilder von gestohlenem Fanmaterial und Ergebnisse von Hooligankämpfen. Robert Claus, Autor

Wie wichtig Telegram für die internationale Hooligan-Szene ist, erklärt Robert Claus: „Gruppen aus beinahe allen Ländern senden ihre Bilder dorthin und inszenieren somit ihre eigene Gewalt als kollektive Stärke. Dies geschieht seit Jahren täglich und wird wohl auch während der Euro2024 der Fall sein.“

Der Telegram-Kanal „Ultras Not Reds“ unterscheide sich laut Claus in einem wesentlichen Punkt von anderen Szene-Kanälen wie beispielsweise „GruppaOF“ oder „Hooligans.cz“: „Während ,Ultras not Reds’ im Grunde täglich neonazistische Symbole und rassistische Posts veröffentlicht, fokussiert die ,GruppaOF’ eher Videos von Fußballgewalt, Bilder von gestohlenem Fanmaterial und Ergebnisse von Hooligankämpfen.“

Nichtsdestotrotz ordnet er die Gruppen in das Spektrum extrem rechter Hooligans ein. Sie seien „zentral für eine europaweite Vernetzung und Kommunikation.“

Sicherheitsbehörden sind auf Hooligans vorbereitet

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bereits angekündigt, dass die Polizei während des Turniers „hohe Präsenz“ zeigen werde. Der Fokus der Sicherheitsbehörden reiche „von der Bedrohung durch islamistischen Terror, über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zu Cyberangriffen und anderen Gefahren“.

Die Polizei soll „hohe Präsenz“ zeigen. © dpa/Gregor Fischer

Auch Klara Schedlich sagt: „In der Politik gibt es mit Blick auf die EM definitiv ein Bewusstsein für das Thema Rechtsextremismus.“ Das habe auch mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen zu tun. „Allen demokratischen Fraktionen ist klar, dass Sportvereine eine große gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen. Sportvereine müssen sich dem Rechtsruck entgegenstellen.“ Gerade große Vereine seien in der Pflicht, sich mit rechten Strukturen und Hooligans in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen und dagegen vorzugehen.

Sicherheitspersonal ist für die Erkennung rechter Symbole geschult

In Berlin machte sich die Grünen-Fraktion dafür stark, vor und nach den Spielen die Bildschirme mit kurzen Videos zu bespielen und dabei gesellschaftspolitische Themen wie Antirassismus und Rechtsextremismus aufzugreifen. „Die Idee wird leider nicht umgesetzt“, so Schedlich. „Aber immerhin wird es Awareness-Teams auf der Fanmeile und im Olympiastadion geben und für rechte Symbole sensibilisiertes Sicherheitspersonal.“ Die Awareness-Teams kann man ansprechen, wenn man diskriminierendes Verhalten erlebt oder beobachtet.

Der sogenannte Wolfsgruß. © dpa/Peter Kneffel

Zu rechten Symbolen zählt etwa der sogenannte Wolfsgruß der türkischen „Ulkücuü“-Bewegung. Dabei werden der Zeige- und der kleine Finger nach oben gestreckt und der Mittel- und Ringfinger an den Daumen gepresst. Deutschlandweit rechnet der Verfassungsschutz 12.100 Personen den Grauen Wölfen zu.

Rechte kroatische Fußballfans wiederum zeigen auf Fahnen und anderen Fanutensilien oftmals das traditionelle Schachbrettmuster beginnend mit einem weißen Viereck. Ein Zeichen, das auch die Ustascha-Bewegung von Nazi-Kollaborateur Ante Pavelić trug. Seit ihrer Verteidigung der ukrainischen Stadt Mariupol vor der angreifenden russischen Armee genießt die rechtsextreme Brigade Asow einen Heldenstatus in der Ukraine. Auch in Fußballstadien wurde die Fahne mit der Wolfsangel und der schwarzen Sonne schon gezeigt.

Aus einer Antwort des Berliner Senats im Sportausschuss geht hervor, dass es digitale Handreichungen für Sicherheitskräfte zur Erkennung rechter Symbole geben soll. Über das „International Police Cooperation Center“ ist zudem ein Austausch mit der nationalen und übernationalen Polizei geplant – auch explizit für die Erkennung der Symbole. Damit es nicht noch einmal zu verstörenden Bildern wie 2021 beim Deutschland-Spiel gegen Ungarn kommt.