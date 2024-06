Hagel, Starkregen und Tornados zum Deutschlandspiel Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern – was das für die EM bedeutet

In Teilen Deutschlands drohen ausgerechnet zum Achtelfinalspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft der Männer am Samstagabend schwere Unwetter.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mitteilte, ist in West-, Südwest- sowie Mitteldeutschland mit Gewittern sowie teils extremem Starkregen, großem Hagel und schweren Sturmböen zu rechnen. Selbst Tornados könnten demnach auftreten. Die Unwetter könnten demnach erneut Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft treffen und Public-Viewing-Übertragungen gefährden. Bereits bei vorangegangenen Spielen mussten die Fanzonen geschlossen werden.

Das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark startet am Samstag um 21 Uhr in Dortmund, zuvor spielen in einem Achtelfinale um 18 Uhr die Schweiz und Italien in Berlin. Nach Angaben des Wetterdiensts ist in den betroffenen Gebieten am späten Abend und in der Nacht unter anderem mit Starkregen zwischen 40 und 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden zu rechnen. Dazu kommen Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 120 Stundenkilometern sowie die Gefahr von größerem Hagelschlag.

„Von Frankreich zieht ein Gewittertief ins Land“, erklärt Jacqueline Kernn vom DWD. „Das Tief zieht in der Nacht so langsam in die Mitte und am Sonntagvormittag in den Nordosten des Landes.“

Am Samstag soll es im Norden, Osten und Südosten des Landes noch ruhig bleiben. Erst in der Nacht auf Sonntag verlagere sich das Gewittertief dann samt Starkregen und kräftigen Böen in die Mitte des Landes, erklärt Kernn.

Für alle Fußballfans bedeutet das: Regionen im Südwesten Deutschlands dürfte bereits während des Spiels von Gewittern betroffen sein. Das Stadion in Dortmund, wo die deutsche Nationalelf auf Dänemark trifft, bleibt nach jetzigem Stand bis zum Abpfiff verschont. Dort ist erst nach Mitternacht mit Gewittern zu rechnen, ebenso wie auf der Berliner Fanmeile.

Die Unwetterlage soll sich am Sonntag fortsetzen. Bis zum Abend ist weiterhin vor allem im Südwesten und Westen sowie der Mitte mit Gewittern und gebietsweise ergiebigen Niederschlägen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Am Sonntagabend folgen die beiden EM-Achtelfinalspiele zwischen England und Slowenien in Gelsenkirchen sowie Spanien gegen Georgien in Köln. (ih/dpa)