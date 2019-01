Die Rechnung war relativ simpel: acht Heimspiele bestreiten und zum Schluss eines in fremder Halle. So hatten sie es sich beim Deutschen Handballbund (DHB) für die Weltmeisterschaft ausgemalt, gewünscht, erträumt. Wäre der Plan aufgegangen, er hätte zu einem Gipfeltreffen zwischen Deutschland und dem zweiten Gastgeber und Mitfavoriten Dänemark geführt. Ging er aber nicht.

Stattdessen durfte die Handball-Nationalmannschaft am Sonntagnachmittag, keine 48 Stunden nach ihrer bitteren Halbfinal-Niederlage gegen Norwegen in Hamburg, im sogenannten kleinen Finale tatsächlich ein letztes Heimspiel bestreiten: die Halle im dänischen Herning war vor dem abschließenden WM-Duell zwischen Dänemark und Norwegen jedenfalls fest in deutscher Hand. Viele Anhänger hatten die knapp 400 Kilometer lange Weiterreise vom letzten Spielort Hamburg ins schöne Jütland angetreten und ihre Tickets nach dem verlorenen Halbfinale nicht etwa gewinnbringend veräußert. Sie sollten die zweite Niederlage ihres Teams im nunmehr zehnten WM-Spiel sehen.

Was in Berlin begonnen hatte und anschließend über Köln und Hamburg in den hohen Norden Europas führte, brachte die deutsche Mannschaft ohne die angepeilte Medaille zu Ende: Nach einer 25:26 (13:9)-Niederlage gegen Frankreich mussten Bundestrainer Christian Prokop und seine Spieler mit dem vierten Platz Vorlieb nehmen - ein enttäuschender Abschluss nach zweieinhalb Turnierwochen und einem Monat auf Lehrgängen, in Trainingshallen, Bussen, Bahnen und Flugzeugen sowie der akuten Gefahr eines Lagerkollers.

So klar wie das akustische Übergewicht waren die Verhältnismäßigkeiten auf der Platte erwartungsgemäß nicht. Dass die erfolgsverwöhnten Franzosen, die vier der letzten fünf WM-Finals erreicht und zwei davon gewonnen hatten, die Sache sehr wohl ernst nahmen, verdeutlichte schon ihre Startformation: in der ersten Sieben stand wie selbstverständlich ihr Ausnahmekönner und dreimaliger Welthandballer Nikola Karabatic. Bisher war der Rückraumspieler nach einer sensationell schnell auskurierten Operation am großen Zeh fast ausnahmslos von der Bank gekommen.

Wolff schimpfte mit seinen Vorderleuten

Es dauerte keine zwei Minuten, da flog Karabatic das erste Mal quer durch die Luft und landete hart auf dem Boden der Tatsachen: Abwehrspezialist Hendrik Pekeler hatte sich seiner angenommen und begrüßte Karabatic in gewohnt freundlicher Manier. Überhaupt die deutsche Defensive - sie stand wieder deutlich besser und kompakter als noch gegen Norwegen. Zudem hatte das Team von Bundestrainer Christian Prokop auch eine verlässliche Torhüter-Leistung: Andreas Wolff kaufte den Franzosen drei der ersten vier Würfe ab und bestätigte dieses Niveau im weiteren Verlauf.

Entscheidung in letzter Sekunde. Nikola Karabatic feiert das Siegtor für die Franzosen. Foto: Reuters

Vorn stellte Uwe Gensheimer seine Treffsicherheit einmal mehr unter Beweis; der Kapitän traf zum zwischenzeitlichen 4:2 - die erste Zwei-Tore-Führung an diesem Nachmittag. Die Franzosen konterten ihrerseits unter freundlicher Mithilfe des Gegners: die Variante mit dem siebten Feldspieler funktionierte auf deutscher Seite mal wieder nur sehr bedingt. Vier der insgesamt neun Gegentreffer zur Halbzeit waren ins verwaiste deutsche Tor geflogen. Dass die Deutschen zur Halbzeit trotzdem mit 13:9 führten, war vor allem Andreas Wolff im Tor zu verdanken, dessen Quote gehaltener Bälle nach 30 Minuten bei über 50 Prozent lag.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es ganze acht Minuten, bis das schöne und hart erarbeitete Vier-Tore-Polster aufgebraucht war: die Deutschen wirkten jetzt platt, phasenweise unsicher und nachlässig. Beispiel gefällig? Andreas Wolff hielt einen Siebenmeter und sogar den unmittelbaren Nachwurf aus Nahdistanz, gegen den zweiten Nachwurf war aber selbst er machtlos. Wolff schimpfte mit seinen Vorderleuten und schlug mit der Hand gegen den Pfosten. Wer wollte es ihm verdenken?

Nach einer Viertelstunde in Durchgang zwei waren Wolffs Kollegen gerade einmal drei eigene Treffer gelungen. Das bestätigte den grundsätzlichen Eindruck des Turniers: so unangenehm die Deutschen in der Defensive sein können, so beschränkt sind sie mitunter bei eigenem Ballbesitz. In den Schlussminuten lief Prokops Team stets einem knappen Rückstand hinterher, konnte bestenfalls ausgleichen und vergab mehrfach die Gelegenheit zur Führung. Mit der Schlusssekunde traf Karabatic zum entscheidenden 26:25 für die Franzosen. Es war sein erster Treffer im Spiel.