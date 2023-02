Lange verletzter Handballer der MT Melsungen Timo Kastening hat endlich wieder Spaß

Der Ansatz war an sich simpel. „Kein Stress, das Spiel genießen und einfach Spaß haben”, hatte sich der Melsunger Timo Kastening vorgenommen, als er 314 Tage nach seinem Kreuzbandriss samt Meniskusschaden vor zwei Wochen das erste Mal wieder das Spielfeld betrat. „Es ging am Ende gar nicht mal so ums Spielen. Ich war froh, wieder eine Auswärtsfahrt mitzumachen, in einer vollen Halle zu sein und mit den Jungs Zeit verbringen zu können”, erzählt der 27 Jahre alte Nationalspieler.

Als Mannschaftssportler fehlte ihm zuletzt eben ein wichtiger Aspekt: die Mannschaft. Und da waren dann selbst die kleinen Dinge, wie die gemeinsame Fahrt zum Spielort, das Warmmachen mit dem Team oder aber die letzten Minuten vorm Anpfiff in der Kabine, ein besonderes Erlebnis. „Da merkt man wieder, was es bedeutet, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Das, was am meisten Spaß macht, wieder ausüben zu können”, sagt Kastening.

Es brauchte nur einen Schritt zurück aufs Handballfeld und die vorangegangene harte Arbeit war umso lohnender. Ebenso wie die Bewältigung der Aufs und Abs, die seine lange Leidenszeit mit sich gebracht hatte – sowohl physisch als auch psychisch. „Es gab schon Phasen, in denen ich mir Sorgen gemacht habe, ob das alles wieder gut wird”, erzählt Kastening, der nicht nur bei der MT Melsungen zwangsweise aussetzen musste, sondern auch bei der Weltmeisterschaft im Januar zum Zuschauen verdammt war.

Während seiner Verletzung probierte er sich als TV-Experte

Anstatt auf dem Feld bewies Kastening in dieser Zeit seine handballerische Expertise am Kommentatorentisch, war sowohl bei Sportdeutschland.tv als auch im „Harzblut”-Talk von Stefan Kretzschmar aktiv. Und da demonstrierte der Rechtsaußen durchaus Unterhalterqualitäten. So schnell und abgezockt er sonst auf dem Spielfeld agiert, so unaufgeregt, unprätentiös und humorvoll trat er in den Medien auf.

Kastening ist eben längst nicht mehr der namenlose Spieler, der bei seinem ersten internationalen Großturnier vor drei Jahren durch eine kurzzeitige Gedächtnislücke des damaligen Bundestrainers bekannt wurde. Sportlich wie menschlich hat er mittlerweile seinen Abdruck hinterlassen.

Es gab schon Phasen, in denen ich mir Sorgen gemacht habe, ob das alles wieder gut wird. Timo Kastening über seine schwere Verletzung

Auch deshalb hatte Kretzschmar in seiner Funktion als Sportvorstand bei den Füchsen in der Vergangenheit versucht, Kastening nach Berlin zu lotsen, der dann aber langfristig in Melsungen unterschrieb. „Ich glaube, dass die MT ein Projekt ist, das noch viel Potenzial hat und dazu stehe ich zu einhundert Prozent. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt”, sagt Kastening, ohne einen Wechsel zu den Füchsen auszuschließen.

Erst einmal läuft sein Vertrag bei den Hessen allerdings bis 2026. Und bis dahin würde er dort nur zu gerne den langangestrebten Aufstieg in die Riege der Topteams schaffen, in den der Verein seit geraumer Zeit viel investiert hat. In dieser Saison wurde die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo jedoch durch etliche verletzungsbedingte Ausfälle zusätzlich zurückgeworfen und rangiert momentan auf Platz sieben der Bundesliga. „Wir laufen gerade etwas den internen wie externen Ansprüchen hinterher. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir einen Schritt nach vorne machen”, sagt Kastening.

Im Spiel der Melsunger bei den Füchsen am Sonntag (14 Uhr/Sky) sieht er seine Mannschaft derweil nicht in der Favoritenrolle, dafür sei Berlin in der Breite zu stark besetzt. Das gilt allerdings genauso für die mit zahlreichen Nationalspielern besetzte MT. Und die hat mit Timo Kastening nun auch wieder einen Spieler im Kader, der nicht nur zum Spaß anreist.

Zur Startseite