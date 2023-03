Handballerin Anaïs Gouveia „Erst kam Ronaldo und jetzt komme ich“

Zunächst stand eigentlich alles auf dem Programm. Ob es Schwimmen war oder Badminton – Anaïs Gouveia hat in ihrer Kindheit einiges ausprobiert, bis sie letztlich beim Handball landete und dort ihre Leidenschaft entdeckte. Naja, fast alles. Denn Fußball war nie so richtig ihr Ding – und das, obwohl sie wie Cristiano Ronaldo von Madeira stammt und der Sport dort so gut wie alles überstrahlt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden