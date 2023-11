Härter und schneller als klassisches Rugby Berlin soll Rugby League einen Schub geben

Der Rugby Klub (RK) 03 Berlin hat am Sonnabend Großes vor. Der Verein aus Weißensee lädt im Stadion Buschallee zum „Mega Rugby Day“. Eine Woche nach dem WM-Finale in Frankreich sollen Kinder Lust auf diesen Sport bekommen, der zuletzt weltweit ein Riesenpublikum in seinen Bann gezogen hatte. Mit dem Auftritt der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gegen Berlin Irish (12 Uhr), einer Bundesligapartie gegen den RC Leipzig (14 Uhr) und einem Länderspiel der Rugby-League-Nationalmannschaft gegen Polen (16 Uhr) soll der Reiz dieser sportlichen Rauferei geweckt werden.