„Hat sich ein bisschen wie Massenpanik angefühlt“ Gedränge, Pyrotechnik und Schwächeanfälle auf Berliner Fanmeile beim EM-Achtelfinale

Die Luft erglühte gleißend rot. Dann ertönten die ersten Gesänge. „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen“, sangen die Fans. Einige hatten einen Bengalo gezündet am Sonnabend auf der Fanmeile in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wo das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark übertragen wurde. Raketen sollten folgen.

Und so dauerte es nicht lange, bis eine mahnende Stimme aus den Lautsprechern ertönte. „Das ist nicht nur dämlich, sondern auch gefährlich. Wir können die Fanzone auch eher schließen. Aber das wäre schade für alle, die friedlich Fußball schauen wollen. Also stellt sofort das Abbrennen von Pyro und Raketen ein.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Geschlossen werden musste die Fanzone, auf der über 100.000 Fans den 2:0-Sieg der deutschen Nationalelf feierten, nicht. Als schließlich der Abpfiff ertönte, tanzten und jubelten die Fans zur Torhymne „Major Tom“ – ganz ohne Pyrotechnik. Sogar die kurze Unterbrechung aufgrund des Unwetters in Dortmund tat der Stimmung keinen Abbruch. „Wollt ihr einen Regensong?“, heizte der Moderator die Menge an. Und so wurde aus der Pause kurzerhand eine Party – in Berlin blieb es bis nach Mitternacht trocken.

Die Mitarbeitenden kamen an diesem Abend allerdings ziemlich auf ihre Kosten. Das lag zum einen an dem neuen Zuschauerrekord. Die Fanmeile war kurz nach Anpfiff vollkommen ausgelastet, sodass mehrere Eingänge geschlossen werden mussten. Zum anderen machten die hohen Temperaturen den Anwesenden zu schaffen.

Das Deutsche Rote Kreuz leistete vor Ort Hilfe

Immer wieder sah man Menschen, die aufgrund der Hitze die Menge verlassen mussten oder mit Schwächeanfällen zu kämpfen hatten. „Es war mehr los als sonst“, erklärt vom Kevin Collingwood vom Deutschen Roten Kreuz. „Das lag auch am Wetter. Viele waren seit 15 Uhr hier, irgendwann macht der Kreislauf schlapp. Wir haben freie Kräfte aus dem Olympiastadion nachgezogen, die uns unterstützt haben. Dadurch hatten wir die Lage gut im Griff.“

Insgesamt zog der Einsatzleiter eine „sehr gute Bilanz“ der vergangenen zwei Wochen. „Von Hitzeerschöpfung über Sturzverletzungen bis hin zu leichten Schnittverletzungen war alles dabei. Aber bisher war die Lage ruhig. Die Besucher und Fans sind alle sehr friedlich.“

Der gigantische Kunstrasen, der sich über die Straße des 17. Juni erstreckt, sah am Sonnabend schon ziemlich mitgenommen aus. Vor der Bühne war eine Kotzlache. Das hielt die Fans aber nicht davon ab, es sich auf dem Rasen bequem zu machen.

Einige saßen oder lagen auf dem Kunstrasen, andere jubelte im Stehen. © IMAGO/PIC ONE/IMAGO/Ben Kriemann

Unter ihnen war auch Lucy, die erst in vorderster Reihe stand, um die Nationalelf anzufeuern, sich aber später dazu entschied, das Ganze lieber aus sicherer Distanz zu beobachten. „Das Gedrängel und das Bierschmeißen waren stärker als sonst. Man steht sehr dicht an vielen Männern, das war mir unangenehm. Ich habe mich heute nicht wohlgefühlt. Als das Tor fiel, sind wir fast auf den Boden gefallen. Das hat sich ein bisschen wie Massenpanik angefühlt. Es hat sich zwar schnell beruhigt, aber wir sind lieber rausgegangen.“

Lob für die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen

Auf der großen Leinwand vor dem Brandenburger Tor ließ sich das Spiel aus ein wenig Distanz gut mitverfolgen. Dort musste man zudem weder mit Bierduschen noch fliegenden Bechern rechnen. Das gefiel auch Nico aus Regensburg, der das pinke DFB-Auswärtstrikot trug und sich besonders über die vielen Volontäre und Volontärinnen freute. „Sie sind so nett und hilfsbereit. Das ist Wahnsinn.“

Unter den vielen Deutschlandfans sah man vereinzelt andere Nationalflaggen wie Schweden, deren Nationalmannschaft gar nicht am Turnier teilnimmt, oder der Schweiz, die kurz zuvor Italien rausgeworfen hatte. Thomas, der sich als „halb Schweizer, halb Deutscher“, vorstellte, drückte seinen beiden Heimaten die Daumen. Dass die Schweiz sich durchgesetzt hatte, überraschte ihn nicht. „Die Schweiz spielt einen soliden, geordneten Fußball. Außerdem war Italien nicht so stark.“

Vorfreude auf die EM der Fußballerinnen

In Gedanken war Thomas, der ein Trikot von Nationalspielerin Lena Oberdorf trug, aber schon bei der EM der Fußballerinnen, die 2025 in der Schweiz, ausgetragen wird. „Der Fußball der Frauen wird leider immer noch unterschätzt. Aber ich freue mich sehr auf die EM und Olympia im Juli.“

Thomas freut sich auf die Fußball-EM der Frauen. © Inga Hofmann

Nur die Schlange vor dem Einlass, die sich bereits zwei Stunden vor Spielbeginn über mehrere hundert Meter erstreckte, nervte ihn. „Ich musste eine Stunde anstehen.“ Auch andere Fans mussten teils anderthalb Stunden warten. „Wir sind froh, dass wir reingekommen sind“, sagte Julia, die mit ihren Freundinnen gekommen war. „Es ist wichtig, dass auf Sicherheit geachtet wird, aber das sollte besser organisiert werden. Auch bei den Getränken mussten wir fast eine dreiviertel Stunde anstehen.“

Höhere Polizeipräsenz beim Public Vieweing

Die Wartezeiten hatten auch mit den verstärkten Sicherheitskontrollen bei der EM zu tun. Wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Sonnabend betonte, habe die Sicherheit „oberste Priorität“. „Die starken Sicherheitsmaßnahmen greifen, vor allem eine sehr starke Polizeipräsenz an allen Spielorten, beim Public Viewing und an vielen weiteren Orten“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Polizeipräsenz vor dem Brandenburger Tor. © IMAGO/PIC ONE/IMAGO/Ben Kriemann

Das zeigte sich auch in Berlin, wo Taschen- und Personenkontrollen durchgeführt wurden. „Wir haben eine ganz andere Situation als beim Sommermärchen 2006 oder 2014“, sagt Petra Neye, Sprecherin der Kulturprojekte Berlin. „Alle sind in Alarmbereitschaft, auch Polizei und Feuerwehr. Daher gibt es größere Sicherheitsmaßnahmen.“

Insgesamt zeigte sich Neye zufrieden mit den ersten Wochen auf der Fanmeile. Die Rekordzuschauerzahl beim Dänemark-Spiel freute sie besonders. „Wir lernen jeden Tag dazu und bemühen uns, für alle eine sichere Atmosphäre zu schaffen. Damit sich alle wohlfühlen und gemeinsam feiern können.“

Nach dem Einzug ins Viertelfinale könnte der Zuschauerrekord nun noch einmal geknackt werden. Am Freitag steht das Viertelfinale auf dem Programm und dann soll auf der Fanmeile wieder Stimmung gemacht werden – wenn auch ohne Bengalos und Raketen.